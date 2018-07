Torra replica al govern espanyol que el dret internacional no prohibeix les declaracions d'independència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha replicat aquest dissabte a la Moncloa que "el dret internacional no comporta cap prohibició aplicable a les declaracions d'independència". Després que la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, assegurés aquest divendres que el dret a l'autodeterminació "no existeix" per a Catalunya perquè no està reconegut a la Constitució, Torra ha citat a Twitter un fragment de la sentència del Tribunal Internacional de Justícia sobre la situació de Kosovo del 2010, que va avalar la seva declaració unilateral d'independència. El 17 de febrer del 2008 Kosovo va declarar la independència sense l'aval de Sèrbia, i dos anys més tard, el tribunal de la Haia va dir que la declaració "no infringeix el dret internacional general".

“El Tribunal estima que el dret internacional general no comporta cap prohibició aplicable a les declaracions d’independència” (Tribunal Internacional de Justícia, 22 de juliol de 2010, decisió sobre el cas de Kosovo) https://t.co/aK9WWPXIc5 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 7 de julio de 2018

A falta de dos dies per la primera reunió amb Pedro Sánchez, l'estira i arronsa entre la Generalitat i el govern espanyol ha anat a més, després que la Moncloa decidís impugnar la moció del 9-N ratificada dijous al Parlament i ja hagi avisat del seu veto a l'autodeterminació. Els dos executius, però, estan disposats a intentar obrir una via de diàleg a la trobada del dilluns. Cs, en canvi, ha demanat a Sánchez que no es reuneixi amb Torra fins "rectifiqui del seu pla que és declarar la independència un altre cop" i "demani perdó a tots els catalans i espanyols que ha insultat als seus articles".

En una atenció als mitjans aquest dissabte, el portaveu adjunt del partit taronja al Parlament, Fernando de Páramo, ha criticat que el president espanyol hagi decidit impugnar la declaració del 9-N però que no renunciï a la trobada amb Torra. Al seu parer, Sánchez "pretén alquilar la Moncloa amb un xec en blanc a Torra i els partits nacionalistes". "El preu que vol pagar per quedar-se una setmana més a la Moncloa és tornar a la casella de sortida amb els polítics separatistes i tornar un altre cop a les declaracions d'independència que vam veure al Parlament la darrera legislatura", ha argumentat.

JxCat demana a Sánchez que escolti "l'argumentació política" de Torra

En una línia molt diferent, el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha demanat al govern de Sánchez que "escolti l'argumentació política" de l'executiu de Quim Torra. En declaracions a TV3, Pujol ha considerat que l'Estat "només ha d'escoltar una mica l'argumentació política que fem. A partir d'aquí, la via del diàleg s'ha d'obrir, perquè si no seria una gent amb una incapacitat per escoltar terrible". Respecte al recent trasllat de diversos dirigents independentistes a la presó a presons catalanes, Pujol ha opinat que "ni és un gest magnànim" ni "ens han fet caritat". D'altra banda, ha insistit en la necessitat de recuperar lleis suspeses pel Tribunal Constitucional i ha advocat per una negociació bilateral en matèries com inversions i infraestructures.

De la seva banda, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha reiterat que espera que Torra sàpiga aprofitar "l'oportunitat" de reunir-se amb Sánchez i li ha demanat que actuï en defensa de tots els catalans, i no només d'una part. En declaracions als mitjans abans del consell nacional de les joventuts del PSC, Illa ha rebutjat els plantejaments unilaterals perquè "s'ha vist que no han portat res de positiu", pel que considera que seria un error tornar a això. "Dins el marc de convivència que ens hem donat tot es pot plantejar però no es pot insistir en vies unilaterals i il·legals", ha subratllat.

Espadaler: "El que és extremadament imprudent és fer cas a la CUP"

"El més important de la reunió de dilluns entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra és precisament que hi ha reunió", ha afegit el cap de files d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, que ha demanat a les dues parts que no demanin "peres a l’om" a l’altra. "Ni Pedro Sánchez pot pretendre que Quim Torra abraci les posicions federalistes ni el president Torra pot pretendre que el president Sánchez assumeixi el dret a l’autodeterminació", ha reblat. Espadaler ha admès que no podem esperar "canvis radicals, solucions immediates a un problema que fa molt de temps que s’ha anat formulant. Per tant, requerirà molt de temps desfer tot allò que s’ha fet en el camí del procés i, en definitiva, per tornar a posar Catalunya com un país respectat, que aspira a tenir més i millor autogovern, més i millor finançament", h afegit.

Espadaler ha aprofitat per expressar la seva "perplexitat" després que la portaveu del Govern, Elsa Artadi, qualifiqués d'"imprudent" la impugnació de la declaració del 9-N ."Ens sembla que el que és extremadament imprudent és fer cas a la CUP després de tot el que va passar a la legislatura anterior", ha dit, afegint: "Ens agrada més el Govern que nomena els presidents de la part catalana de les comissions bilaterals que no el que insta els seus diputats a votar al Parlament les propostes de la CUP. El primer camí és el que ens portarà més enllà com a país".

ICV demana deixar enrere "errors del passat"

La coordinadora nacional d'ICV, Marta Ribas, ha demanat als dos presidents que amb la reunió de dilluns obrin una nova etapa de diàleg i deixin enrere "els errors del passat". "Hem de sortir d'aquesta reunió amb possibilitats d'encetar un nou temps de diàleg", ha assenyalat Ribas, que considera que la trobada entre els dos presidents és un "gran avenç" respecte a les últimes relacions entre el govern català i l'espanyol.

La també diputada de Catalunya en Comú-Podem al Parlament ha aplaudit que la reunió Sánchez-Torra estigui plantejada com "un espai obert on poder parlar de tot" i ha reclamat a Torra que -a banda de per tendir la mà al diàleg- també vagi a la reunió amb un segon objectiu clar: aconseguir avenços eficients i efectius que comportin canvis en positiu per a la vida de la gent. "No hem de perdre l'oportunitat de posar sobre la taula temes com el finançament autonòmic o la hisenda pròpia", ha sentenciat Ribas. De fet, la coordinadora nacional d'ICV ha afirmat que aquestes són les reformes que "la ciutadania de Catalunya necessita".

Ribas també ha aprofitat l'ocasió per exigir a Torra i Sánchez que no tornin a entrar "en la dinàmica de bucle" que ha caracteritzat la política a Catalunya els últims anys. "En cap cas això ha beneficiat la ciutadania", ha recordat la diputada de Catalunya en Comú-Podem. "Cal deixar de banda els simbolismes unilateralistes i la judicialització de la política, ja que només ens ha dut al fracàs i a perjudicar el país, les institucions i la gent", ha reflexionat en veu alta Ribas.