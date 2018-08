Torra creu que el judicis de l'1-O seran "clau" i podrien fer acabar la legislatura

El president de la Generalitat, Quim Torra, creu que els judicis de l'1-O seran una de les "claus de la legislatura" i que fins i tot podrien donar-la per acabada. Així ho ha assegurat en una entrevista publicada a 'La Vanguardia' aquest diumenge: "Ningú entendria que acceptéssim sentències d'escarment com si res". Preguntat si podria acabar-se la legislatura depenent del desenllaç del procés judicial contra els dirigents independentistes presos, Torra ha respost que "seria un moment, efectivament". "Partim d'una causa que hem definit com una farsa", ha insistit.

D'altra banda, Torra ha considerat que la via unilateral continua essent vàlida: "No renuncio a cap opció per arribar a la independència de Catalunya". Sobre la desobediència a l'Estat, Torra ha considerat que consisteix en "proclamar la teva sobirania". "Si reconeixes que la sobirania del teu poble resideix al Parlament de Catalunya, no estàs desobeint, sinó obeint lleialment les decisions del meu Parlament", ha recalcat.

En el mateix sentit, el cap de l'executiu català ha insistit en què és "imprescindible" que l'independentisme guanyi l'alcaldia de Barcelona. "És vital guanyar la capital del país", ha sentenciat: "S'ha vist durant el 155 la importància que hauria estat tenir una veu independentista al capdavant de Barcelona".

Respecte a les tensions entre l'independentisme, Torra ha insistit que les discrepàncies entre JxCat i ERC són per coses "concretes" i ha apostat per la Crida Nacional impulsada per Carles Puigdemont: "Soc partidari de primàries unitàries republicanes per construir una candidatura guanyadora". Sobre les crítiques rebudes per part de la CUP, Torra ha assegurat que els anticapitalistes no són "el problema sinó part de la solució". "Hi ha un ritme diferent en les opcions independentistes, però em dol que em titllin d'autonomista", ha afirmat.

"Em sento una persona que prové del catalanisme més tradicional, per la qual cosa m'agradaria ser recordat com una persona lleial al país en el que el país li va demanar", ha afirmat Torra, que ha descartat presentar-se com a cap de llista si la legislatura no dura quatre anys: "Estic treballant perquè torni el president Puigdemont. Somio en rebre'l al Palau i que sigui el president de Catalunya. Així que no seré candidat. He vingut a fer una tasca a la que no podia dir que no per responsabilitat i perquè estimo el meu país".