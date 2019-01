Torra diu que no permetrà la tramitació dels pressupostos si Sánchez no cedeix

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha esvaït aquest dimecres els dubtes sobre el posicionament de l'independentisme respecte als pressupostos del cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. "Som allà on érem", ha afirmat en la presentació del XXX Premi Internacional Catalunya: "Demanem una solució política per a Catalunya que passi per l'exercici del dret a l'autodeterminació". Si Sánchez no fa cap gest en aquesta línia, ha advertit, l'independentisme no només "no aprovarà els pressupostos, sinó que tampoc en permetria la tramitació".

La setmana passada la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, i el secretari d'organització del partit, Ferran Bel, van discrepar en públic sobre si permetrien o no la tramitació dels comptes del govern socialista. Tot i que Nogueras va negar-ho amb rotunditat, Bel va defensar que permetent la tramitació dels pressupostos –encara que acabessin votant-hi en contra– es donaria més marge per al diàleg i la negociació entre els dos executius. Dilluns, el president del PDECat, David Bonvehí, va evitar posicionar-se i va afirmar en roda de premsa que el partit esperaria que Sánchez presentés els pressupostos per decidir si els tramita o no, en funció del moment.

Torra es referma en el 'no'

Aquest matí Torra ha aclarit la qüestió i ha sigut clar en el 'no' als pressupostos si Sánchez no cedeix precisament en un dels principals esculls de les negociacions bilaterals: el dret a l'autodeterminació de Catalunya.

Així, s'ha remès al que ja va expressar en el debat de política general, i ha lamentat que "el govern espanyol no s'ha mogut del 'no'". "El president Sánchez ha de ser valent, s'ha de moure", ha recalcat: "Si ho fa, sap que comptarà amb el suport per tirar endavant els pressupostos". Amb tot, ha assegurat que la Generalitat mantindrà "sempre el diàleg amb l'Estat", s'aprovin o no els comptes.