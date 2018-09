Torra crida a participar a la Diada i convertir-la en "un clam per la llibertat"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida aquest diumenge a participar a la Diada de dimarts i a convertir-la "enguany més que mai en un clam per la llibertat". Així ho ha manifestat Torra, que ha participat aquest diumenge en dos actes organitzats per la Setmana del Llibre en Català a Barcelona i recollits per l'ACN. "Tots els actes (de la Diada) giraran al voltant de la llibertat, i això no ens pot desunir com a poble, sinó tot el contrari, ens ha d'unir", ha assenyalat.

El president ha recalcat que l'any passat els catalans van "aprendre a dir que 'sí'" i van "lluitar pel 'sí'". "Segurament en els temps que vindran haurem d'aprendre a dir que 'no', a no resignar-nos, a no acceptar moltes coses", ha alertat. Torra ha destacat que "s'ha d'aprendre a dir que 'no' a la injustícia i la vulneració dels drets civils, nacionals i socials dels catalans".

En un acte en record a Montserrat Abelló a la Setmana del Llibre en Català, Torra ha assenyalat que no es troba enlloc millor que a la Setmana, "envoltat de llibres, cultura, llibertat i talent: aquestes van ser les tres paraules amb què volem bastir l'edifici republicà que volem construir", ha afegit.

En una entrevista a 'El Periódico' aquest diumenge, el president de la Generalitat també avisa que si el govern de Pedro Sánchez no vol negociar amb la Generalitat sobre l'autodeterminació, l'executiu català tirarà endavant el "mandat" de l'1 d'octubre.