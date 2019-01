Torra diu que "en les pròximes setmanes" es decidirà si Artadi fa el pas com a número dos de Forn a Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha admès aquest dimecres que "s'està debatent" la possibilitat que la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, travessi la plaça de Sant Jaume i es presenti amb la llista de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona com a número dos de l'exconseller Joaquim Forn, empresonat a Lledoners.



Així, el president s'ha reiterat en el que ja va dir ahir la mateixa Artadi, que va admetre que està en converses dins l'espai que conformarà la candidatura de la Crida i el PDECat. Amb tot, Torra ha recalcat que és un "tema obert, però no tancat", i ha assegurat que les converses s'estendran "probablement en les pròximes setmanes".



Per tant, ha dit, encara és aviat per "valorar quina incidència pot tenir un pas així d'Artadi per al Govern.

"És un tema obert, que s'està debatent, però no tancat. M'agradaria esperar a veure com acaben aquestes converses i decisions, que probablement s'estenguin en les pròximes setmanes, per valorar la incidència al Govern"

Modificacions al Govern

En roda de premsa, Artadi va evitar respondre ahir a quina és la seva voluntat sobre l'assumpte, però va explicar que, en cas que acabi formant part de la candidatura, això comportaria "modificacions" al Govern.



Així, Artadi deixaria lliure el càrrec de portaveu i la conselleria de la Presidència. En aquest escenari, el més ben situat per fer el salt i ocupar el seu lloc seria el titular de Territori, Damià Calvet, pròxim al seu predecessor al càrrec, Josep Rull, tot i que no hi ha res decidit.



Però, si això passés, el Govern hauria de nomenar una dona per rellevar Calvet a Territori, en compliment al compromís de paritat de l'executiu.



A banda, el salt de la consellera tindria altres implicacions, donat que Artadi és un dels puntals de l'executiva de JxCat i qui gestiona el dia a dia del partit. En el mateix sentit, el seu nom havia sonat amb força com a futura presidenciable, donat que el president actual, Quim Torra, no preveu tornar-se a presentar.



La decisió, en mans de Puigdemont

Fa mesos que la Crida i el PDECat mantenen converses per consensuar una llista per Barcelona que encapçalaria amb Forn, empresonat a Lledoners, fent tàndem o bé amb Artadi o amb l'alcaldable del PDECat, Neus Munté, tal com va avançar l'ARA.



La decisió final es prendrà aviat, amb l'expresident Carles Puigdemont. De fet, el Partit Demòcrata va anunciar dilluns que la cúpula de la formació es reunirà amb Puigdemont el 14 de gener, amb l'objectiu de parlar de les eleccions municipals previstes per al mes de maig.



A banda d'Artadi, també han sonat els noms del president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, i el delegat de la Generalitat de Madrid, Ferran Mascarell, malgrat que el fet que fes un pas endavant en solitari com a alcaldable va generar descontentament dins de l'espai.