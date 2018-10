Torra diu que "els ciutadans han de ser conscients dels sacrificis que s'hauran de fer" per aconseguir la independència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat aquest dimecres que els ciutadans han de ser "conscients dels sacrificis que s'hauran de fer" per aconseguir la independència de Catalunya. Amb aquestes paraules s'ha referit el cap de l'executiu a les bases independentistes, a les quals ha advertit que caldrà fer esforços "més endavant". Amb tot, s'ha mostrat tranquil a l'hora de considerar que "el poble no té por" i serà "capaç d'enfrontar-se a l'Estat, sempre alçant la bandera de la pau i la no-violència".

Torra ho ha dit durant la visita a Camprodon (Ripollès), on ha presidit la descoberta de la placa de la plaça de l'1 d'Octubre situada al costat de l'emblemàtic Pont Nou de la localitat. Durant l'acte, marcat per la pluja, el president de la Generalitat ha assenyalat que l'1-O va representar un dels fets "més importants" dels últims anys a Catalunya i ha reivindicat la "determinació" amb què els ciutadans van defensar les llibertats i "injustícies" aquell dia i també el 3-O.

D'altra banda, ha assenyalat que en aquell moment es van aconseguir tres grans consensos que cal mantenir. D'una banda, el desig d'esdevenir un país republicà ("Ja no som súbdits del regne d'Espanya", ha dit), la no acceptació de la "repressió" contra ciutadans i polítics per part de l'Estat i la convicció que el conflicte que viu Catalunya s'ha de resoldre amb el dret a l'autodeterminació, tot dient que és "inalienable i innegociable".

En paral·lel, ha augurat que els escrits d'acusació de les causes obertes per l'1-O que la fiscalia presentarà aquest divendres demostraran que la "repressió" de l'Estat "continua". El cap de l'executiu ha titllat de "farsa" aquesta "causa general contra l'independentisme" i ha reivindicat el dret de l'autodeterminació de Catalunya per resoldre aquest conflicte.