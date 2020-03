Torra insisteix en el confinament total de Catalunya: "M'importen un rave les fronteres i les banderes"

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que el confinament total de Catalunya és imprescindible per afrontar la crisi generada pel coronavirus de cara als propers dies, i així ho ha tornat a reclamar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Aquesta vegada li ha fet arribar una carta davant la impossibilitat de parlar amb ell per telèfon —sí que ho ha fet amb el ministre de Sanitat—, en què li torna a reclamar que tanqui tot el territori català. "M'importen un rave les fronteres i les banderes, m'importa la salut de les persones", ha afirmat taxativament en una entrevista a TV3.

En la carta, Torra recorda a Sánchez que no ha obtingut cap resposta a la seva petició, que va fer divendres de manera pública i diumenge li va traslladar personalment durant la reunió amb els presidents autonòmics. De tota manera, aquest migdia en roda de premsa el president del govern espanyol ha obviat la petició de Torra perquè considera que el virus "no entén de fronteres". Torra, però, ha assegurat que no desistirà de la seva intenció de tancar per complet Catalunya. "Insistirem al màxim", ha avisat, tot i que no ha concretat si la Generalitat prendrà mesures pel seu compte. "A Catalunya se'ns moren per hores i haurem de passar a un altre escenari", ha alertat Torra.

En la carta, el president de la Generalitat també reclama més material sanitari al govern espanyol per abastir tots els centres hospitalaris i el personal assistencial. Els professionals sanitaris fa dies que es queixen que els falta material per atendre totes les persones infectades i per protegir-se de contagis. En aquest sentit, Torra ha recordat que el govern espanyol va decretar la confiscació de material sanitari i li demana que una part es destini a Catalunya, especialment per protegir els sanitaris però també els cossos policials.

A banda de la carta enviada a Pedro Sánchez, aquest dimarts Torra també ha enviat una carta al cos consular per demanar-los coordinació en totes les mesures a prendre per afrontar aquesta crisi sanitària i els emplaça a fer arribar les seves propostes a través del departament d'Exteriors.

Aixecar el confinament d'Igualada

El confinament que proposa Torra, segons ha explicat, permetria aixecar el perímetre policial que es va imposar dimecres passat a Igualada. "Si tothom es quedés confinat a casa seva, no tindria sentit un confinament especial a la conca d'Òdena, on s'estan destinant molts efectius per controlar aquest focus. Si tot el país s'autoconfina, no és necessari confinar un territori concret", ha assegurat a TV3. Així, en la missiva enviada a Sánchez, Torra argumenta que si es confina tot Catalunya "s'equipara la situació sanitària" a tot el territori i, per tant, "deixa de ser efectiu" el tancament de la conca d'Òdena.