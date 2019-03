Torra retirarà el llaç groc però busca una alternativa

El president Quim Torra retirarà el llaç groc del Palau de la Generalitat després que el Síndic de Greuges hagi recomanat fer-ho, com la Junta Electoral Central, mentre duri el període electoral. Tanmateix, segons fonts governamentals el cap de l'executiu busca una alternativa per mantenir la reivindicació. Una de les opcions que hi ha sobre la taula, segons ha avançat la SER i ha confirmat l'ARA, és que se substitueixi per un llaç blanc amb un traç vermell que simuli el cartell d'Òmnium per reclamar "democràcia". També s'ha abordat la possibilitat de projectar el color groc a la façana de Palau o mantenir la pancarta en reclamació de llibertat per als presos i exiliats excloent-hi el llaç groc, ja que la Junta només es refereix aquest símbol i a l'estelada en la seva resolució.

En un comunicat, el president assegura que "el Govern va acordar dimarts que, més enllà de la seva voluntat política, se seguiran les recomanacions de la Sindicatura de Greuges, mantenint un respecte ple a la llibertat d'expressió".

El president reitera "el seu convenciment que els llaços grocs no són un símbol partidista" i "referma el seu compromís amb la llibertat d'expressió en l'espai públic, que no ha de ser neutral sinó lliure". A parer de Torra, els llaços grocs són un "símbol de record i reconeixement d'aquelles persones injustament allunyades de la seva societat".

Aquesta tarda, després de conèixer la resolució del Síndic de Greuges, diversos ciutadans han acudit a la plaça Sant Jaume per col·locar llaços grocs a les tanques que envolten el Palau de la Generalitat.