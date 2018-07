Torra i Sturgeon coincideixen que el conflicte català s'ha de resoldre amb un referèndum

El president Quim Torra i la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, s'han reunit aquest dimecres a Edimburg, en la primera reunió d'alt nivell entre els dos governs en prop d'una dècada. Torra ha arribat aquesta tarda a la residència de la primera ministra, Bute House, on a la porta l'esperaven un grup de catalans independentistes amb cartells a favor dels presos i estelades. Posteriorment a la trobada, en un comunicat, els dos executius han explicat que s'ha abordat la "difícil situació política de Catalunya" i que han coincidit que el "futur de Catalunya ha de passar per solucions pacífiques i democràtiques, basades en el diàleg entre els governs espanyol i català, sempre des del respecte al dret a l'autodeterminació".

"Els conflictes vinculats amb l'autodeterminació s'han de resoldre per la via de referèndums democràtics, amb les condicions que acordin les dues parts implicades i amb el reconeixement internacional corresponent", han assegurat en un comunicat enviat per la Generalitat. Així, assenyalen l'experiència del referèndum escocès del 2014 com el "millor exemple" a seguir.

La de Torra i Sturgeon és la primera reunió entre el govern català i l'escocès des que, el 2008, l'aleshores primer ministre Alex Salmond va viatjar a Barcelona per entrevistar-se amb el llavors vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira.

Torra és de viatge oficial a Escòcia, perquè, tal com va explicar l'ARA, la seva agenda internacional estarà marcada pels exiliats. El president ha anat a visitar l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí, que es troba a Edimburg pendent de si els tribunals decideixen extradir-la a Espanya per rebel·lió.

En una roda de premsa aquest dimecres al matí, Torra s'ha mostrat convençut que finalment la justícia escocesa no l'entregarà a l'Estat. "Aquesta extradició la guanyarem i situarà un cop més l'estat espanyol davant del mirall de la seva justícia", ha apuntat. "Us volem a casa i no pararem fins que torneu. Vosaltres tornareu, els presos seran lliures, i el nostre poble, també. És el nostre desig i hi treballem cada dia", ha afirmat Torra, que ha criticat que la justícia espanyola persegueixi Ponsatí "només per haver permès que els catalans votessin" i ha qüestionat que això hagués pogut passar mai al Regne Unit.

Sobre la suspensió dels diputats processats per rebel·lió que va dictar ahir el jutge Pablo Llarena, el president ha assegurat que no demanarà a cap dels diputats que renunciï a l'acta de parlamentari.