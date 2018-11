Torra acusa Sánchez de ser còmplice de la repressió per no buscar una solució política

El president Quim Torra ha denunciat avui l'ofensiva judicial contra l'independentisme després que la Fiscalia hagi anunciat que demana 25 anys de presó per a l'exvicepresident Oriol Junqueras i 16 per a la resta de presos polítics acusats d'un delicte de rebel·lió tal i com havia avançat l'ARA. "La immensa majoria de la societat catalana sap que no hi ha delicte perquè sap que l'única violència que hi va haver l'1-O va ser obra de la policia i davant d'aquesta evidència el senyor Sánchez ha decidit no actuar, que és el mateix que ser còmplice de la repressió", ha sentenciat.

En una compareixença pública amb el president del Parlament, Roger Torrent, a l'auditori del Parlament, acompanyats per consellers i diputats de la cambra catalana i del Congrés, el president ha criticat que el canvi de govern a l'Estat no ha suposat cap canvi a l'hora de buscar una sortida política al conflicte. En aquest sentit, Torra ha deixat clar que l'"estat espanyol ha perdut una oportunitat d'or per treure el conflicte dels tribunals i posar-lo al servei de la política". "Quanta repressió pot aguantar la democràcia espanyola? Algú creu que demanant 200 anys de presó desapareixeran els més de dos milions de ciutadans que volen la República Catalana?", s'ha preguntat visiblement dolgut el president.

Tot i aquest nou sotrac judicial, Torra ha remarcat que "som més forts i persistirem com ho fan tots els presos polítics, els exiliats i els més de mil represaliats del país". "Compartim la indignació de la immensa majoria de catalans i treballarem perquè aquesta indignació es converteixi en energia per posar final a la repressió i aconseguir el dret efectiu a l'autodeterminació perquè convocar un referèndum no és cap delicte, es democràcia", ha anotat enmig de crits de "llibertat" dels assistents.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha denunciat que les acusacions que sumen més de 200 de presó són "inacceptables" quan són "gent de pau, ciutadans honorables que sempre van actuar defensant la llibertat d'expressió i de participació i en contra de la violència". "En aquest procés no es persegueixen persones, sinó idees, però aquestes idees no es poden empresonar i no claudicarem", ha subratllatr abans de sentenciar que "la Fiscalia actua amb venjança, no amb justícia perquè posar les urnes no pot ser mai delicte". Així mateix, Torrent ha exposat que la presó preventiva és una "condemna avançada que demostra aquesta set de venjança i no de justícia".

Els presos polítics ja havien mostrat prèviament el seu rebuig a la petició de penes de presó que els demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat a través del seu compte de Twitter. El més contundent ha estat el diputat de JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, que ha afirmat que "hi ha més odi i agressivitat en l'escrit de la Fiscalia que en tot el Procés".