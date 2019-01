Torra: "Els catalans serem allò que vulguem ser"

El president Quim Torra ha deixat clar avui que res ni ningú podrà aturar la voluntat de ser de Catalunya. "Els catalans serem allò que vulguem ser i podrem fer realitat els nostres somnis", ha assenyalat abans de remarcar que té "tota la confiança en el nostre país".

Torra ha fet aquestes declaracions durant el lliurament avui de la Medalla d'Or de la Generalitat a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, empresonada a Mas d'Enric, al que va ser president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer (CATN) i a l'estudi d'arquitectes RCR.

Torra ha advertit que malgrat la judicialització del Procés, que ha portat els dirigents independnentistes a la presó o a l'exili, Catalunya acabarà exercint el dret a decidir. "Catalunya ha sobreviscut als seus il·lusos enterradors amb la llibertat, la cultura i el talent que guien el nostre país i sobre el que es volen bastir la nova República".

Pel que fa als premiats, el president ha denunciat que "Forcadell encarna la idea de llibertat i democràcia, la seva presó és col·lectiva perquè defensar la discussió lliure, el debat parlamentari l'ha portat a la presó". "Estimada presidenta, tota la força i el suport del Govern", ha sentenciat després de glossar la figura dels altres premiats, que ha posat com a exemple a seguir per la seva vàlua.

Prèviament, la politòloga Tània Verge ha fet la glossa de l'expresidenta del Parlament i ha destacat la "fermesa, dignitat, compromís i energia inesgotable" amb el país de Carme Forcadell, de qui ha dit que "la història recent d'aquest país no s'entén sense ella". "El moviment sobiranista va arribar a la maduresa de la mà de Forcadell", ha anotat Verge en relació a les multitudinàries manifestacions que va liderar com a presidenta de l'ANC després de subratllar com ara també treballa incansablement per millorar la vida de les preses pel seu activisme feminista.

El marit de Forcadell, Bernat Pegueroles, ha recollit el premi enmig d'una gran ovació dels assistents, que s'ha allargat més d'un minut i que s'ha interromput amb crits de "Llibertat, llibertat!". Pegueroles ha admès que avui "és un dia de contrastos perquè Forcadell rep el reconeixement per lluitar per un projecte col·lectiu que és Catalunya, però també és un dia trist perquè no hauria d'estar empresonada".

El marit de l'expresidenta ha llegit una carta de l'expresidenta on ha mostrat el seu agraïment pel premi i ha fet una defensa aferrissada dels drets humans en plena onada reaccionària arreu d'Europa denunciant alhora els feminicidis. "Som davant d'un estat demofòbic que ha trepitjat els drets d'un poble i Catalunya ha donat com sempre una resposta cívica", ha remarcat Forcadell en l'escrit. Forcadell ha sentenciat que "ni la presó ni l'exili ni la repressió" frenaran la voluntat de democràcia i justícia que hi ha a Catalunya i que no s'està respectant, al seu parer, per part de l'Estat. "Malgrat totes les incerteses i dificultats, tinguem per segur que no estem davant el final de res sinó en el principi de tot", ha exposat l'expresidenta, que ha assegurat haver treballat sempre per a una Catalunya inclusiva.

Pi-Sunyer reclama culminar el camí emprès

Pi-Sunyer ha agraït el premi, però ha reconegut que rep la distinció amb "tristesa i indignació" perquè "ens falten nou persones que són a la presó i sis que són a l'exili per defensar uns ideals compartits per una àmplia part de la societat catalana". "El dret constitucional sempre l'he interpretat com un mitjà per canalitzar els anhels de la societat", ha deixat clar l'exvicepresident del TC davant la coerció que ha exercit l'alt tribunal en relació amb el dret a a decidir.

En aquest sentit, el jurista ha lamentat no haver-se adonat abans que per la via constitucional no seria possible la reforma del model d'estat que volia promoure Catalunya. Pi-Sunyer també ha fet una crida a la classe política a materialitzar la República. "Els demano que culminin amb èxit al que vam començar perquè no partim de zero, hem bastit uns fonament més sòlids que mai i ara caldrà molta intel·ligencia política per assolir-ho", ha conclos el prestigiós jurista que va ser destituït pel 155 i que ara ja està jubilat.

La Medalla d'Or que ha rebut Carles Viver i Pi-Sunyer és la tercera que s'atorga a juristes després que també rebessin aquesta distinció al notari Raimon Noguera, impulsor de l'Arxiu H istòric de Protocols de Barcelona, el primer de l'Estat, i Jordi Solé Tura, un dels pares de la Constitució. "La seva figura està estretament lligada a la història recent de Catalunya", ha lloat Enoch Albertí, catedràtic de Dret Constitucional i també membre del CATN.