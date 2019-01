Torra culpa l'"asfíxia" del dèficit fiscal de les condicions laborals al sector públic

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut aquest dimecres per donar compte de l'estat dels serveis públics i les condicions laborals dels treballs. Ho ha fet a petició de Ciutadans i el PSC, i després que la líder del partit taronja, Inés Arrimadas, hagi acusat el Govern d'estar centrat només en el Procés: "Mentre vostè era al seu viatge del Procés li han convocat una altra vaga", ha etzibat en el ple. Abans de fer la seva exposició sobre l'acció de Govern, Torra ha contestat a la líder de l'oposició afirmant que "és impossible que hi hagi prosperitat en aquest país si no hi ha llibertat". En el mateix sentit, ha tornat a reivindicar que l'"agreujant" de la situació econòmica a Catalunya és "el dèficit fiscal": "L'asfíxia econòmica s'acaba convertint en un dèficit social". Amb tot, ha agraït el "capteniment" dels consellers per "buscar solucions" als conflictes laborals, "que és el que ens pertoca com a Govern".

Durant la seva intervenció, Torra ha admès que el cos de treballadors públics ha hagut d'assumir un "sacrifici" en els anys de la crisi, i ha reivindicat que el Govern ha encarat aquesta situació amb "transparència". "La situació ha millorat i s'han anat recuperant condicions, començant per revertir les que els resultaven més desagradables", ha afirmat. Sobre el retorn de les pagues extres als funcionaris, Torra ha recordat que aquest mes s'ha aprovat el decret per recuperar la paga extra de 2013 durant el primer trimestre de 2019, després que s'incomplís l'acord de fer-ho durant el 2018. La previsió és que es retorni el 40% de la extra als funcionaris el 2019 i el 60% restant el 2020.

"Treballem en una situació de pròrroga pressupostària", ha recordat el president que, amb tot, ha tret pit en el ple d'haver "assolit nombrosos acords amb l'organització sindical" que van possibilitar que es "desconvoqués la vaga" dels funcionaris. "Estem en Procés de tornar la situació de la funció pública als nivells previs a la crisi", ha afirmat. En el mateix sentit, ha reivindicat que el Govern està negociant una proposta sobre les condicions laborals dels Bombers funcionaris, així com del cos dels Mossos d'Esquadra, i ha tret pit pel fet que el cos de personal docent a Catalunya compti actualment amb "més de 7.000 professors més que el 2016". També s'ha congratulat que les negociacions en el sector sanitari hagin "permès aturar la vaga que havien convocat".

Arrimadas: "Som a la cua de drets laborals però encapçalant els xiringuitos"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha respost a Torra negant que el dèficit fiscal sigui el culpable de les condicions laborals dels treballadors. "Catalunya és on més s'ha retallat en despesa social des de 2019", ha assegurat, i ha lamentat que els treballadors públics estiguin "sotmesos a pressions polítiques constants". "Estem a la cua de drets laborals però a l'encapçalament de 'xiringuitos'", ha asseverat. En el mateix sentit, ha considerat que "e l major dèficit fiscal que han tingut els catalans ha estat el robatori del 3% sistemàtic" i que "les pagues dels funcionaris les ha fet servir el Govern de la Generalitat per finançar-se".

En el mateix sentit s'ha expressat el diputat socialista Pol Gibert, que ha fet especial èmfasi en la sanitat pública. "Li recomano que un dia que no vagi a Waterloo, a Brussel·les o a Ginebra passi per un CAP de Sabadell", ha dit dirigint-se al president: " És hora de traduir els seus tuits i bones intencions en polítiques concretes". Al seu torn, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha titllat la intervenció de Torra d'"excuses de mal pagador": "He vist incompliments d'acords parlamentaris i a més unes excuses que ningú es creu".

Des dels comuns, la diputada Jessica Albiach ha defensat que "és hora de començar a recuperar el temps perdut i revertir les retallades, que no només afecten a les famílies si no als treballadors públics". "La ciutadania no pot esperar més", ha asseverat: "I l'única resposta d'aquest Govern no pot ser mirar cap a una altra banda o posar pegats d'última hora". Sigui com sigui, la diputada ha admès que la Generalitat té "moltes limitacions" i ha defensat una millora del sistema finançament. Amb tot, al seu entendre, mentre no arriba aquesta millora, el Govern té eines per fer millor la seva feina.

Al seu torn, des de la CUP Vidal Aragonès ha etzibat a Torra que "un sector públic i dèbil i amb precarietat laboral dificulta avançar a l'autodeterminació: no només avançar cap a l'Estat social sinó tenir institucions sobiranes". "El Govern no vol construir República i tampoc construir un potent sector públic que doni vida a aquesta república", ha etzibat.

ERC carrega contra el TC

En el marc d'aquest debat, el diputat d'ERC, Sergi Sabrià, ha deslegitimat a la cambra el Tribunal Constitucional, només dos dies després que es fes públic que l'expresident Carles Puigdemont ha presentat un recurs a aquest òrgan contra una decisió de la mesa del Parlament, presidida per ERC. "S'ha de ser molt il·lús o molt cínic per creure encara en les garanties que ens ofereix aquest Estat espanyol i que ens ofereix el seu TC, molt il·lús o molt cínic per creure que aquest TC et donarà algun tipus d'empara o de cobertura", ha afirmat. Ho ha dit en una resposta al diputat socialista Pol Gibert, i ha reclamat que "només el Govern de la Generalitat" pot donar resposta "a les necessitats de la ciutadania". En aquest sentit, ha reclamat que es negociïn els pressupostos conjuntament.