Torrent, sobre Aragonès: "Seria un bon candidat. Si ell fa el pas i la militància l'avala, jo estaré al seu costat"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que el candidat a la presidència de la Generalitat d'ERC és Oriol Junqueras i que es lluitarà perquè s'hi pugui presentar. Tot i així, en una entrevista a RAC1, ha assegurat que el vicepresident del Govern i home fort del partit, Pere Aragonès, seria un bon candidat. "Si ell decideix fer el pas i la militància l'avala, jo estaré al seu costat", ha afirmat. D'aquesta manera, Torrent ha esvaït els dubtes sobre una possible pugna entre ell i l'actual vicepresident del Govern per substituir Junqueras si no pot ser candidat.

"Jo estic a disposició del partit i del que em demana Junqueras. I em sembla que el que se'm demana i el que jo tinc plantejat no és ser candidat a la presidència de la Generalitat", ha afegit. En aquest sentit, ha afirmat que és "una baula més en la cadena republicana". D'aquesta manera, Torrent s'ha autodescartat com a candidat a la presidència de la Generalitat, però no ha volgut avançar esdeveniments sobre si continuaria al capdavant de la cambra catalana.