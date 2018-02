Torrent i Colau planten el rei al Mobile

El president del Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, plantaran el rei Felip VI en les recepcions oficials del Mobile World Congress (MWC) previstes per avui al Palau de la Música. Torrent i Colau sí que assistiran, en canvi, al sopar oficial que es farà a continuació i que simbolitza pròpiament la inauguració del congrés per evidenciar el suport de Barcelona i de Catalunya a un esdeveniment clau per a la dinamització del teixit econòmic i social del país. El president de la cambra catalana és “absolutament conscient del seu paper institucional”, però no oblida que el cap d’estat no ha dedicat “ni una sola paraula al miler de ferits de l’1d’octubre per l’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional”. De fet, fonts pròximes a Torrent recorden que en el seu discurs del 3d’octubre Felip VI emparava l’actuació del govern espanyol i no apostava en cap cas per la política com a via per resoldre els conflictes polítics.

Aquest també ha sigut el motiu principal que ha portat l’alcaldessa de la capital catalana a absentar-se en les recepcions oficials del congrés. Colau va assegurar ahir que no hi assistirà per “responsabilitat institucional” davant dels milers de persones que l’1-O van patir carregues policials “duríssimes”. L’alcaldessa va lamentar que el rei d’Espanya no mantingués una posició neutral, sinó que es posés al costat de les “tesis més dures”, i va criticar que no mostrés empatia per les víctimes de la repressió. Colau va defensar que en un moment “d’excepcionalitat” com el que es viu a Catalunya, “amb l’autogovern intervingut”, “no pertoquen” les rebudes oficials. “Una cosa és el respecte institucional i l’altra el vassallatge”, va sentenciar. L’alcaldessa també va criticar el “retrocés democràtic” a l’Estat que, diu, s’ha evidenciat amb la condemna a presó del raper Valtonyc per haver ofès els Borbons amb les lletres de les seves cançons. Ahir ja havia comunicat la decisió al servei de protocol de la Casa del Rei. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va demanar a l’alcaldessa que rectifiqui i la va convidar a deixar-se de “postureig”. Unes crítiques que també van fer visibles Ciutadans i el PSC.

El seu exsoci de govern, Jaume Collboni (PSC), li va reclamar a través de Twitter que rectifiqui i no “polititzi” el Mobile. El líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va titllar l’alcaldessa de “kamikaze” per la seva “insolència” amb Felip VI. I la presidenta del grup municipal de Cs, Carina Mejías, va denunciar que Colau “no ha superat el seu paper d’activista i actua un cop més al dictat dels independentistes”. Les formacions sobiranistes, en canvi, van avalar el posicionament de Colau. De fet, el cap de files d’ERC a la ciutat, Alfred Bosch, ja va anunciar durant la setmana que no assistiria al sopar. La CUP també va fer una crida divendres a boicotejar el sopar per la presència del rei.

Cap membre de la Generalitat

Entre les baixes també es compten els tres representants de la Generalitat que estava previst que hi assistissin. Després que el secretari de Telecomunicacions del Govern, Jordi Puigneró, anunciés que no aniria a la inauguració del MWC per la presència de Felip VI, els altres dos màxims representants de la conselleria d’Empresa i Coneixement, Pau Villòria i Joan Aregio, van declinar ahir acudir-hi en nom de la Generalitat per la situació “d’anomalia” i “excepcionalitat” que viu Catalunya. Fonts del departament van informar que Villòria sí que participarà en la inauguració del congrés.