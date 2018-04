Torrent viatja a Ginebra per portar a l’ONU la “vulneració de drets fonamentals” dels diputats

El president del Parlament, Roger Torrent, es desplaçarà a Ginebra dimecres i dijous per portar fins als estaments de l’ONU la “vulneració de drets fonamentals” dels diputats de la cambra catalana. Ho farà després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi impedit diverses investidures i no hagi permès a Carles Puigdemont i Jordi Sànchez ser votats com a presidents de la Generalitat, i després de les mesures cautelars que van apuntar des del Comitè de Drets Humans de l’ONU.

Torrent es veurà amb membres de les Nacions Unides amb l’objectiu de “defensar els drets polítics de tots els diputats i denunciar les ingerències il·legítimes” de l’Estat al Parlament de Catalunya que han fet inviable fins al moment la investidura dels diferents candidats a la presidència de la Generalitat que s'han proposat. El president de la cambra catalana també mantindrà contactes amb diversos càrrecs electes del país durant la seva estada a Ginebra.

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va instar el passat 23 de març l'estat espanyol a "prendre totes les mesures necessàries" per garantir els drets polítics de Jordi Sànchez. La resolució, emesa amb urgència des del Comitè de Drets Humans, respon a la demanda que aquella mateixa setmana va presentar la defensa de l'activista empresonat.