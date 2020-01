Torrent: "No hi ha una majoria independentista preparada per a una estratègia de desobediència"

Un dels principals punts de discrepància entre JxCat i ERC ha sigut l'estratègia a seguir per fer front a l'ofensiva judicial de l'estat espanyol. Dilluns es va tornar a airejar quan el president del Parlament, Roger Torrent, va decantar-se per deixar sense vot el president de la Generalitat, Quim Torra, arran de la inhabilitació de la JEC després que el Tribunal Suprem descartés acceptar les mesures cautelars de la defensa de Torra. En aquest sentit, aquest divendres Torrent ha posat en dubte l'estratègia de JxCat a l'hora de defensar el manteniment de l'escó del president. "No hi ha una majoria independentista que estigui preparada per a una estratègia de desobediència", ha afirmat en una entrevista a RAC1.

Així Torrent ha defensat que cal tenir "clares" les conseqüències d’un acte de desobediència abans de fer "un salt endavant al buit". Per al president de la cambra catalana, l’estratègia de desobediència s’ha d’aplicar si és "massiva, col·lectiva i afecta totes les institucions". "Un salt al buit sense tenir en compte totes les conseqüències, a què ens porta?", s'ha preguntat. En aquest sentit, ha reiterat que va prendre la decisió per "no posar en risc els acords" de la cambra catalana.

Per tot plegat, i després de la trencadissa entre JxCat i ERC evidenciada dilluns, Torrent ha lamentat la "dinàmica de competició" entre l’independentisme i ha assegurat que a la mesa del Parlament és on ha tingut "més repercussió", amb la dinàmica de "o es compra la meva posició o intentaré desgastar-te electoralment", ha descrit Torrent, que ho ha presentat com un "error màxim". Així, ha retret a JxCat que s’hagi "confós d'adversari": "L'adversari és l’Estat i no els companys de trinxera". I ha afegit: "Si jo prengués les decisions per incrementar la meva popularitat, ¿no hauria pres un altre tipus de decisions?"

Puigneró critica la decisió de Torrent

Per la seva banda, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha criticat la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, en relació a Torra. "Hi ha hagut tres moment que hauríem desitjat més valentia per part del president del Parlament", ha afirmat Puigneró, en relació a la investidura fallida de l’expresident Carles Puigdemont, la suspensió dels diputats presos i exiliats i la inhabilitació de Quim Torra. "El Parlament ha de protegir millor aquests embats", ha afegit en una entrevista a RAC1.

En aquest sentit, Puigneró ha defensat que JxCat el que defensa és "obeir" el Parlament i el que "dictaminen les urnes": "No estem desobeint". Tot i el trencament entre JxCat i ERC, Puigneró ha recordat que totes dues formacions s’hauran de "continuar entenent ara, d’aquí uns mesos i l’any que ve". A més, el conseller ha assegurat que les "batusses" entre els dos partits han estat, bàsicament, entre JxCat i ERC al Parlament, però ha assegurat que el Govern ha actuat de manera "unitària". En aquest sentit, el líder d'ERC al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián ha demanat "trencar blocs" i buscar "fronts amplis" de cara als possibles escenaris per després de l'avançament electoral a Catalunya. Així, ha reconegut que "li agrada molt" el model de Lleida (amb un govern municipal format per ERC, JxCat i els comuns): "Hem de respectar l'espai de Convergència, però mirar més enllà".

Puigneró, a més, també ha explicat que en les pròximes setmanes JxCat debatrà quin ha de ser el full de ruta de cara als pròxims mesos i, en concret, de cara a les pròximes eleccions. Per al conseller, el camí passa per "governar i pressionar", la mateixa paraula que va fer servir el president de la Generalitat, Quim Torra, quan fa un any va demanar als CDR que pressionessin. "Només pressionant s'aconsegueixen coses amb l'estat espanyol", ha afirmat el conseller de Polítiques Digitals. És aquesta estratègia, ha dit Puigneró, la que fa l'expresident Carles Puigdemont des de l'exili quan posa "l'Estat contra les cordes".

Rufián va demanar a Sánchez respectar l'acord

Precisament, un altre dels punts de discrepància entre JxCat i ERC ha sigut el diàleg amb l'Estat. La taula de diàleg acordada entre el PSOE i ERC va provocar les reticències de JxCat, que es van mostrar poc "optimistes" que fructifiqués. De fet, ahir va estar a punt de perillar quan la Moncloa va deixar-la en l'aire fins després de les eleccions. Hores més tard, però, va rectificar i va assegurar que es reuniria abans dels comicis avançats. Abans del canvi d'opinió de la Moncloa, el president espanyol, Pedro Sánchez, es va reunir amb el líder d'ERC al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián. Una trobada en què, segons ha explicat el mateix dirigent republicà, no va amenaçar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb no aprovar els pressupostos generals de l'Estat, però sí que li va demanar que respectés l'acord d'investidura a què havia arribat amb els republicans.

"No vull que la gent se'n vagi amb la idea que vaig amenaçar. Hi ha uns acords que cal respectar i, si no es respecten, les relacions s'enterboleixen, s'intoxiquen", ha assegurat aquest divendres en declaracions a la SER. Rufián també ha assenyalat que "molt del que va passar ahir no neix de la mala fe" i que la Moncloa va fer "un diagnòstic equivocat" al creure que el govern de la Generalitat "ja no existeix": "Vam transmetre informació que l'altra part no tenia i es va poder solucionar".

Malgrat tot, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha tornat a recriminar a ERC la seva negociació amb el PSOE sobre la taula de diàleg i ha afirmat que els republicans, oferint-se a facilitar amb la seva abstenció la investidura del socialista Pedro Sánchez, van decidir "pagar per anticipat" al president del govern espanyol "a canvi de res". En declaracions a la cadena Cope, Borràs ha recordat que, ja en el primer debat d'investidura després de les eleccions generals del 28 d'abril de l'any passat, Sánchez va agrair l'aval "a canvi de res" que li van brindar els republicans. "Nosaltres pensem que no podem refiar-nos de Pedro Sánchez, i ens remetem a les evidències", ha afegit.

En la mateixa línia, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat que el canvi de criteri de Moncloa d'aquest dijous sobre si mantenia la taula de diàleg entre governs o la posposava fins a després de les eleccions al Parlament de Catalunya els ha generat una certa "desconfiança". Per aquest motiu, i en el marc d'una visita a la Val d'Aran per mantenir una reunió bilateral entre la Generalitat el Conselh Generau, ha demanat "compromís" a l'executiu de l'Estat per poder establir el marc que aquesta ha de desenvolupar, a més de clarificar els temes que s'han de tractar. La també portaveu del Govern ha dit que tot plegat s'hauria de definir en la reunió que es durà a terme entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el català, Quim Torra.