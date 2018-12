Torrent diu que l'ascens de Vox "és un problema de tots els demòcrates, no només dels independentistes"

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha viatjat aquest dilluns a Brussel·les per trobar-se amb el seu homòleg flamenc, Jan Peumans, que es va manifestar públicament en contra dels empresonaments dels presos polítics a Catalunya i va obrir una crisi diplomàtica amb el govern espanyol. Des del Parlament flamenc, Torrent ha rebutjat la teoria que el creixement de la ultradreta a Espanya –després de l'entrada de Vox al Parlament andalús– sigui a causa de l'independentisme. "És un problema europeu, que afecta tots els demòcrates, no només els independentistes", ha sentenciat.

Torrent ha sigut contundent respecte als resultats dels comicis andalusos: "Esclata als morros a tots els demòcrates i els diputats andalusos s’han de preguntar per què hi ha extrema dreta al seu Parlament".

Jan #Peumans, voorzitter van het @vlaparl, ontvangt zijn Catalaanse ambtgenoot @rogertorrent. Het is het eerste officiële buitenlandse bezoek van de voorzitter van het Catalaanse parlement @parlamentcat. Reportage vanavond vanaf 18u op antenne. #Catalunya #Catalonia pic.twitter.com/kLyDoQ9WN8 — vlaamsparlement.tv (@vptvlive) December 3, 2018

Al mateix temps, el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, s'ha reunit, juntament amb la diputada de JxCat Aurora Madaula, amb el viceprimer ministre de Bèlgica, Jan Jambon, de la Nova Aliança Flamenca (N-VA), un partit nacionalista i conservador flamenc que ha mantingut posicions dures contra la immigració. En declaracions recollides per l'ACN, ha dit que Jambon era una persona “que coneix Catalunya” i n'era un “amic”.

Torrent ha reivindicat que Europa veu cada vegada amb més preocupació la situació a Catalunya i reclama que es pugui resoldre des de la negociació multilateral i d’un referèndum. “Aquesta Europa que ens arriba cada vegada més connecta amb el que volen el 80% dels catalans”, ha reiterat.

Sobre la vaga de fam que han començat Jordi Sànchez i Jordi Turull, Torrent els ha donat suport, i l'ha definit com una protesta “greu i contundent”. Per la seva banda, Costa, en declaracions recollides per l'ACN, ha afirmat que la denúncia dels presos “tenia tot el sentit del món”: “Feia més d'un any que no es resolia cap d’aquests recursos; el que no sigui l’alliberament immediat dels presos ens porta a seguir mantenint la reivindicació i la lluita”.

Sobre el conflicte diplomàtic que es va obrir entre el govern espanyol i el belga per les declaracions de Peumans sobre els presos polítics, Torrent li ha donat les gràcies per no deixar-se intimidar pel ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que va retirar l'estatus diplomàtic al delegat flamenc a Madrid. Torrent ha dit a Borrel que si no sap acceptar crítiques acabi amb la repressió.