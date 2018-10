Borrell retira l'estatus diplomàtic al delegat del govern de Flandes a Espanya

El ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, ha convocat avui l'ambaixador de Bèlgica a Madrid per comunicar-li personalment que Espanya deixa de considerar el conseller i delegat del govern de Flandes, André Hebbelinck, com a agent diplomàtic de l'ambaixada del Regne de Bèlgica i li retira els privilegis i la immunitat. Aquesta és la resposta de Borrell a les declaracions sobre Espanya del president del Parlament flamenc, Jan Peumans, que considera "inacceptables i impròpies d'un país amic i aliat com és Bèlgica, i contràries a l'esperit de fraternitat entre pobles que comparteixen un projecte comú en el marc de la Unió Europea".

El president del Parlament de Flandes, Jan Peumans, va afirmar la setmana passada que empresonar polítics fa d'Espanya un estat "incapaç de complir les condicions per formar part d'una Europa democràtica", i va ratificar d'aquesta manera les crítiques que havia fet anteriorment. El ministre Josep Borrell ha reiterat a l'ambaixador belga el malestar de les autoritats espanyoles per aquestes afirmacions i ha comunicat a l'ambaixador d'aquest país que d'acord amb l'article 9 del Conveni de Viena de relacions diplomàtiques, de 18 d'abril de 1961, del qual Espanya i Bèlgica formen part, li retira l'estatus diplomàtic a Hebbelinck, que pot continuar prestant serveis com a personal de la missió però sense estatus diplomàtic. Es tracta de la tercera vegada en aquestes últimes setmanes que el representant de la diplomàcia belga és convocat per Exteriors.

El ministre ha informat, igualment, que el ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació no acreditarà en endavant com a personal diplomàtic de l'ambaixada de Bèlgica cap persona que ocupi la funció de delegat o representant de la regió de Flandes a Espanya. Peumans ha revelat que de moment, ni el govern flamenc ni ell han rebut cap notificació oficial, i per tant no ha volgut fer declaracions més enllà d'afirmar que el govern belga (el federal) està recollint informació i que tampoc es pot pronunciar de moment. Curiosament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, coincidirà demà amb el primer ministre belga, Charles Michel, perquè hi ha cimera de líders de la UE.