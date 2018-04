Torrent promet "conseqüències" si Llarena no permet a Sánchez assistir al ple d'aquest divendres

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat aquest dimarts que si finalment el candidat a la investidura, Jordi Sánchez, no pot assistir al ple de divendres perquè el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no li permet, ell i la cambra "actuaran en conseqüència, com s’ha fet sempre cada cop que l’Estat ha impedit la normalitat al ple del Parlament de Catalunya". "Actuarem amb tota la contundència política i jurídica que mereix defensar tots els drets fonamentals i polítics dels diputats", ha promès.

Malgrat això, Torrent s’ha mostrat convençut que Sánchez podrà acudir a la sessió de divendres i que Llarena no s’hi podrà negar després de l’escrit de l’ONU parlant de les mesures cautelars i dels drets del candidat. "No entenc que es pugui dir que no a una evidència tan gran. És entrar una premissa amb la que no vull entrar", ha dit per deixar clar que no contempla l’escenari d’una negativa del jutge.

I és que el president del Parlament té molt clar que el document de l’ONU al que va apel·lar en la seva carta a Llarena "hauria de fer canviar" el criteri del jutge, que no va permetre a Sánchez acudir a la seva anterior investidura. "Té una oportunitat d’or per rectificar i no seguir vulnerant els drets de Jordi Sánchez i dels diputats, i per poder fer tot el que cal perquè els drets siguin efectius. És el que marca l’ordenament jurídic internacional subscrit per Espanya", ha sentenciat.

D’altra banda, davant la possibilitat que el diputat d’ERC Toni Comín acabi renunciant a l’acta per facilitar que accedeixi al grup parlamentari un altre diputat que pugui votar sense cap impediment, Torrent ha recordat que aquesta és una decisió del propi Comín. "L’acta de diputat és personal i intransferible. Les decisions les pren cada representant i caldrà respectar cada decisió", ha comentat. Pel que fa a la possibilitat que es demani la delegació del seu vot, tal i com ja es va fer amb Carles Puigdemont, el president ha confirmat que això encara no s’ha fet i que, en cas d’arribar, "s’estudiaria i es veuria si s’acompleixen els requisits", sense donar per fet que el seu cas sigui comparable amb el del cap de files de JxCat, que té restringits els seus moviments i legalment no pot abandonar Alemanya.

El que sí ha descartat per complet Torrent és acabar esgotant tot el termini i que s’acabin convocant automàticament comicis al Parlament de nou per no haver pogut investir ningú. "No convé, en cap cas. És un escenari que hem d’evitar. Anar a eleccions significaria que no hem estat capaços d’arribar a acords, ni de construir majories, ni de foragitar sobretot el 155 de les institucions", ha conclòs.