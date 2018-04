Torrent convoca el ple d'investidura de Jordi Sànchez per aquest divendres

Roger Torrent, ha convocat per aquest divendres a les 10 del matí el ple d'investidura de Jordi Sànchez. Aquest dissabte, el president del Parlament va proposar oficialment el nom del número dos de JxCat després d'acabar la quarta ronda de consultes de la legislatura amb els grups parlamentaris. La llista de Carles Puigdemont va tornar a proposar el nom de Jordi Sànchez després de l'escrit de l'ONU que insta a l'estat espanyol a garantir els drets polítics de l'expresident de l'ANC.

Amb tot, la investidura de Sànchez només podrà ser efectiva si el candidat és a l'hemicicle del Parlament. Un fet que depèn del permís que li hauria de donar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Per això, Torrent ja ha enviat una carta a Pablo Llarena per sol·licitar-li el seu permís perquè Sànchez sigui present a l'hemicicle divendres perquè el seu empresonament "no pot ser utilitzat per a limitar el legítim exercici dels seus drets polítics".

"La presó preventiva no comporta la privació del dret al sufragi passiu, que inclou necessàriament el dret a ésser elegit president de la Generalitat de Catalunya si així ho decideix una majoria parlamentària", defensa Torrent a la carta, on també recorda la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. "La concessió de les mesures cautelars per part del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides implica una obligació de resultat a tots els poders de l'Estat i exigeix que s'habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre's al debat d'investidura", argumenta el president del Parlament.

Si Llarena no li atorga el permís a Sànchez, Torrent considera que "s'estaria produint un dany irreparable als drets polítics del diputat Jordi Sànchez, i l'Estat espanyol estaria incomplint les seves obligacions internacionals que, d'acord amb els articles 10.2 i 96 de la Constitució Espanyola, també ha de garantir el poder judicial".

Els partits sobiranistes són conscients que aquest permís és difícil que arribi i, per tant, que aquest ple pugui tenir recorregut i l'independentisme ja treballa en el pla D, és a dir, un quart candidat que pugui ser investit de manera efectiva. Després de proposar Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull, ara els independentistes ja busquen un altre nom que pugui substituir la candidatura de l'expresident de l'ANC si el Suprem finalment li denega el permís de sortir de la presó per ser al debat d'investidura. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el diputat de JxCat Quim Torra, o la mateixa Elsa Artadi, són alguns dels noms que JxCat té sobre la taula com a alternatives a Sànchez.

El PSC creu que el ple és "una pèrdua de temps"

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, considera que el ple d'investidura de Jordi Sànchez convocat per aquest divendres és una "pèrdua de temps". El dirigent socialista ha recordat que el seu partit creu que "tothom que opti a la presidència ha d'estar en condicions de desenvolupar amb plenitud aquest càrrec" i que Sànchez "no es troba en aquestes condicions": "Ha de dedicar part del seu temps a resoldre les seves qüestions judicials", ha argumentat.

Illa també ha carregat contra la possibilitat que JxCat intenti tornar a investir Carles Puigdemont si Sànchez continua vetat pel Tribunal Suprem. "Veurem com queda la seva situació processal, però a data d'avui no reuneix els requisits per exercir de president". Illa ha destacat,a més, que Puigdemont és "una persona que ha marxat" de Catalunya i que "no ha fet front a les seves responsabilitats".