Torrent ajorna el ple d'investidura a l'espera que Estrasburg resolgui el recurs de Jordi Sànchez

Després que el Tribunal Suprem hagi prohibit a Jordi Sànchez acudir al ple d'investidura per ser elegit president de la Generalitat, el president del Parlament, Roger Torrent, ha decidit ajornar-lo. Ho fa a l'espera del que pugui resoldre el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), on acudirà dilluns a primera hora la defensa de Sànchez perquè actuï de forma cautelar i permeti al diputat de Junts per Catalunya defensar el seu programa al Parlament.

Així ho ha comunicat oficialment la cambra catalana aquest divendres el vespre, després que Torrent hagi mantingut una trobada de vàries hores amb la direcció de JxCat i els membres de la mesa d'aquest grup parlamentari. En un primer moment, la llista del president era reticent a ajornar el ple però finalment ha arribat a un acord amb Torrent.

Fonts de l'entorn del president asseguren que amb aquesta decisió es "reafirma la voluntat de garantir els drets polítics de tots els diputats i, especialment, del candidat a ser investit". Afegeixen que Torrent ja va anunciar que, un cop esgotades les instàncies estatals, era "necessari" acudir als tribunals internacionals.

Des del Parlament, recorden que la via escollida per la defensa de Sànchez està reservada per "casos mot específics en què es pot produir un dany irreparable", ja que es podria veure vulnerat el seu dret de participació política. Fins ara, aquest tipus de processos només han estat acceptat en casos de tortura, expulsions 'en calent' o, en els darrers temps, per desnonaments.