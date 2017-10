Trapero accepta el cessament de l'Estat i s'acomiada per carta dels Mossos

Josep Lluís Trapero ja no és el major dels Mossos d'Esquadra després de ser cessat pel ministre de l'Interior, en aplicació de l'article 155. Trapero ha acceptat aquest cessament i ja ha enviat una carta de comiat a tots els agents del cos policial, en la qual admet que "no és un dia fàcil per a mi".

"Aquesta tristesa, per important que pugui ser en l'àmbit personal, es veu a bastament superada pel goig i la satisfacció en l'observació del que hem anat construint junts aquests últims anys", explica Trapero en la carta.

L'exmajor dels Mossos elogia els agents perquè "heu treballat de valent […] en uns anys de mancances de mitjans, de retallades de condicions de treball i d'incomprensió, de vegades, davant les nostres accions".

Trapero també els demana disculpes: "Disculpes per l'exigència poc compensada, disculpes perquè no sempre la defensa del cos va impedir que patíssiu conseqüències i incomprensió, i disculpes als que segur que heu tingut motius per considerar-vos oblidats o poc cuidats per l'organització que he dirigit".