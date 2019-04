De Trias a Podem: la ‘policia patriòtica’ torna amb la campanya

Setmana moguda a l’entorn tèrbol de les clavegueres de l’Estat. Les ferums que en surten han fet que en els últims dies Podem hagi denunciat que encara opera aquesta policia patriòtica que va fabricar proves falses contra ells, i ahir mateix va ser el cap d’informació nacional de la Moncloa, Alberto Pozas, el que va dimitir per un nou escàndol. El motiu: l’excomissari José Manuel Villarejo, en presó provisional per suborns i organització criminal, va explicar al jutge de l’Audiència Nacional que l’any 2016 havia entregat a Pozas, aleshores director de la revista Interviú, un pendrive amb informació per danyar Pablo Iglesias de cara a les eleccions generals.

La coneguda com a policia patriòtica que el govern del PP va fer servir presumptament per espiar els seus rivals polítics i crear proves falses contra ells ha tornat a treure el cap quan falten pocs dies perquè arrenqui la campanya electoral. I el líder de Podem i candidat a la presidència, Pablo Iglesias, s’ha ofert a resoldre personalment la qüestió, oferint-se a capitanejar el ministeri d’Interior en un hipotètic govern de coalició amb el PSOE. Ho va fer dijous passat en una entrevista a RAC1 en la qual assegurava que el seu partit era el més adequat per “netejar les clavegueres”.

Una sèrie d’àudios publicats pel portal Moncloa.com en els últims dies han anat detallant una conversa de l’inspector Fernández Gago amb l’exministre de Finances veneçolà Rafael Isea per danyar Podem abans de les eleccions del 2016. Ho feia, teòricament, amb un “mandat” directe del president Rajoy que li havia traslladat el llavors ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.

El “mandat” de Rajoy

“Si ens ajuda a evitar que arribin els de Podem, millor per a tothom”, se sent dir a Gago, que li donava les instruccions per fer-ho: que declarés com a vàlid un full de pagaments a Podem de la seva època com a ministre. A canvi, li oferia identitats falses per a familiars o amics de l’expolític, que en aquella època ja s’havia convertit en dissident del govern de Nicolás Maduro. Isea, que a les converses deia que no recordava aquest document i advertia que no tenia certesa que fos real, rebia com a resposta: “A nosaltres això tant ens fa, si el document és bo o dolent, si això o allò”.

Però Iglesias ha anat més enllà i ha apuntat al govern de Pedro Sánchez aquests dies pel fet que el comissari Gago continués treballant a la secretaria general de la Policia. Fonts del ministeri de l’Interior responen, en declaracions al diari ARA, que Gago va ser apartat del seu lloc de treball a l’Haia quan Sánchez va arribar al poder i que no pot ser cessat perquè és un funcionari públic.

Dies abans que comencés el degoteig d’informacions al portal Moncloa.com, Iglesias havia declarat davant l’Audiència Nacional que l’any 2016 li havien robat el mòbil a una assessora seva al Parlament Europeu per tenir informació sobre ell. D’allà podria haver sortit el pendrive que va arribar al comissari José Manuel Villarejo, segons va declarar el seu advocat en seu judicial -que va negar que el seu client hagués encarregat el robatori-. De fet, hauria sigut Pozas, segons la versió de Villarejo, el que li hauria facilitat els documents. En la seva carta de comiat als mitjans, Pozas va denunciar que està sent “utilitzat per atacar el govern i el president” i que és per això que ha presentat la dimissió.

La trama que presumptament ha creat proves falses contra Podem, sota el control del comissari Villarejo, és la mateixa que hauria filtrat un document fals al diari El Mundo per acusar l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias de tenir un compte a Suïssa, tal com va treure a la llum una investigació de Público i Mediapro al documental Les clavegueres d’Interior. El document es va publicar a finals d’octubre del 2014, poc abans de la consulta per l’autodeterminació del 9-N i el comissari Gago en persona hauria mediat amb el cap de l’Oficina Antifrau de Barcelona per vehicular la filtració de la informació al diari madrileny.