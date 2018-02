El Tribunal de Comptes avisa que les donacions a Cs, UDC i IU podrien ser sancionables

El president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda, ha confirmat aquest dimarts que les donacions comptabilitzades en espècies fetes per terceres persones que va rebre Ciutadans el 2015 podrien ser sancionades. El tribunal també apunta a les donacions que haurien incorporat en els seus comptes Izquierda Unida i Unió Democràtica com a irregulars i que podrien rebre una sanció. Amb tot, el president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda, ha explicat que ara per ara no s'ha obert cap expedient en aquest sentit.

Álvarez de Miranda, que ha presentat al Congrés aquest dimarts l'últim informe de fiscalització de la comptabilitat dels partits polítics i fundacions, ha dit que els 14.371 euros de pagaments fets per terceres persones que Ciutadans va comptabilitzar com a donacions en espècies és un "incompliment susceptible de constituir una infracció". I ho podria ser, ha subratllat, perquè és un dels punts tipificats com a infracció a la llei orgànica de control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics, aprovada el març del 2015.

En total, el Tribunal de Comptes ha detectat sis incompliments dels partits que estan establerts a la legislació com a susceptibles de ser sancionats. En aquest sentit, l'òrgan fiscalitzador també apunta a la no identificació dels càrrecs públics ni els donants per part d'Izquierda Unida ni de les persones físiques que van fer aportacions a Unió Democràtica de Catalunya.

El tribunal també detalla les donacions rebudes per Nueva Canarias de persones jurídiques la participació de les formacions d'Eusko Alkartasuna (EA) i el PNB a través de societats mercantils en els rendiments d'activitats de caràcter mercantil i l'incompliment del deure de col·laboració amb el Tribunal de Comptes per part d'UPyD.

Álvarez de Miranda ha explicat que el fet que uns comptes siguin rebutjats per part del tribunal, com ha passat amb els de Ciutadans i altres formacions com Compromís, Aralar, Bildu, CDC, EA o IU, no comporta cap procediment sancionador. El president del tribunal ho ha explicat perquè la llei no estableix que s'hagi d'obrir un procés d'aquest tipus, i ha convidat els partits a canviar la legislació si volen ser més exigents amb ells mateixos.

"No hi ha cap efecte, està a les seves mans que n'hi pugui haver", ha afirmat Álvarez de Miranda, que ha volgut deixar clar que el Tribunal de Comptes fa la seva feina amb criteris plenament professionals, tècnics i homogenis per a tots els partits. En aquest sentit, ha assegurat que "no s'apliquen mesures diferents".

No és un òrgan "anticorrupció"

El president d'aquest organisme, a més, ha explicat que el Tribunal de Comptes no és un òrgan anticorrupció, en resposta a una de les preguntes dels diputats sobre la caixa B del PP durant la seva compareixença al Congrés. En aquest punt, Álvarez de Miranda ha cedit la lluita contra la corrupció a la fiscalia i a la policia. De fet, ha recordat que els resultats de la fiscalització que fa el Tribunal de Comptes són enviats a l'Advocacia de l'Estat i a la fiscalia, i aquests dos organismes són els que decideixen les accions a exercir tant en l'àmbit penal com de la pròpia revisió comptable.

"El Tribunal de Comptes no decideix per si mateix", ha subratllat, després d'insistir que no li correspon al seu organisme declarar cap tipus de delicte, només posar en relleu incompliments comptables susceptibles de constituir alguna infracció. Aquests incompliments, precisament, podrien derivar cap a un expedient sancionador, però només un cop siguin estudiats per la denominada Unitat de Partits Polítics del Tribunal de Comptes i ho acabi aprovant el ple del Tribunal.