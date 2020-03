El Tribunal d'Edimburg ajorna el procés d'extradició de Clara Ponsatí fins al 18 de juny

La justícia escocesa ha paralitzat aquest dijous el judici d'extradició de l'exconsellera catalana d'Ensenyament Clara Ponsatí fins al 18 de juny, perquè la seva immunitat com a eurodiputada li impedeix ser processada al Regne Unit, informa Efe.

Durant una breu vista celebrada al Tribunal del Sheriff d'Edimburg, el tribunal civil de la capital escocesa, el jutge Nigel Ross ha decidit suspendre el procés durant tres mesos en espera que el Parlament Europeu decideixi si aixeca la immunitat a Ponsatí, d'acord amb la sol·licitud del suplicatori de la justícia espanyola.

Ponsatí, que al febrer es va convertir en europarlamentària a l'ocupar un dels escons abandonats pel Regne Unit després del Brexit, està acusada d'un delicte de sedició pel seu paper en el referèndum de l'1 d'Octubre.

L'advocat de l'exconsellera, Aamer Anwar, ha demanat al tribunal la suspensió del judici en tant que "la llei de sedició espanyola és una construcció del feixisme franquista que considera que l'Estat no és un organisme democràtic dissenyat per servir el poble, sinó una arma per sotmetre'l".

Si, finalment, el Parlament Europeu retirés la immunitat a Ponsatí, el judici es tiraria endavant i els arguments de la defensa se centraran en la competència del mandat de la justícia espanyola i en qüestions relacionades amb la doble criminalitat, fet que es refereix a si el presumpte delicte comès d'acord amb la legislació espanyola és aplicable a la justícia escocesa.