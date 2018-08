La jutge veu indicis de delicte en el màster de Casado i demana al Suprem que investigui el líder del PP

Es complica el front judicial per a Pablo Casado. La jutge que investiga també el 'màstergate' de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha decidit elevar la investigació de la peça separada sobre el president del PP al Tribunal Suprem. Al ser diputat al Congrés té condició d'aforat i, per tant, només l'alt tribunal pot decidir si l'imputa i el cita a declarar.

Després de setmanes d'investigar el cas i citar a declarar diferents testimonis per la causa contra Cifuentes, que sí que està imputada des que va deixar la política, la jutge Carmen Rodríguez-Medel veu indicis de criminalitat en Casado. Considera que potser no va arribar a cursar el màster a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) i per això ha elevat una exposició raonada al Suprem, que només té previst treballar a l'agost per causes relacionades amb el Procés -bàsicament perquè corrin els terminis i pugui celebrar-se el judici a la tardor.

Rodríguez-Medel exposa en la interlocutòria que ja ha avançat el màxim possible la instrucció sense entrar en el terreny que podria causar una indefensió per al líder del PP, per ser aforat.

La jutge ja va demanar al Suprem que comprovés l'aforament de Casado per estudiar si elevava el cas. Just dijous passat, en un dia clau per a la investigació, la jutge va decidir imputar dues companyes del màster de Casado en Dret Autonòmic a la URJC durant el curs 2008 i 2009.

Es tracta de dos exalts càrrecs del PP: Alida Mas Taberner i María Mateo Feito. Estan imputades per un delicte de prevaricació administrativa, mentre que a Feito també li va afegir el delicte de frau, en tractar-se d'una alt càrrec del govern valencià. És, justament, la mateixa condició que llavors ostentava Casado aquella època: era diputat autonòmic.