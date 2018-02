Trobada de Puigdemont amb els consellers a l'exili i l'equip jurídic a Waterloo

En plena negociació per la investidura, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha trobat aquest divendres a Waterloo amb el seu equip jurídic i els consellers a l'exili Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. També hi ha assistit el vicepresident del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, que participa en la defensa als tribunals del president de la Generalitat.

Segons fonts consultades s'ha abordat l'estratègia judicial, que estudien com traslladar a Estrasburg i fer-ho amb èxit. Aquesta setmana el president del Parlament, Roger Torrent, va anunciar que demanaria mesures cautelars al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per permetre la investidura de Puigdemont. Tanmateix, l'equip d'advocats que treballa amb la defensa del president no ho veu viable i descarta per ara demanar aquesta mesura extraordinària que el tribunal europeu reserva per casos del dret a la vida o prevenció de la tortura.

Això sí, segons fonts jurídiques, diversos advocats estan estudiant el moment més idoni per acudir al tribunal europeu.

En declaracions al sortir de la reunió, l'advocat d'ERC Gonzalo Boye ha assegurat que és una trobada "rutinària" i que només s'han abordat qüestions jurídiques. Tot i que la trobada s'ha produït en plena negociació per la investidura i sobrevola un pla B a Puigdemont per desencallar la situació, les fonts consultades asseveren que s'ha tractat sobre la defensa judicial.