Txell Bonet denuncia la vulneració dels drets humans a l'Estat davant l'ONU

La companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha denunciat aquest dimarts la situació de vulneració de drets humans que es viu a Catalunya com a conseqüència de la repressió de l'estat espanyol als líders independentistes. En el marc de la 39a sessió del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, el Centre UNESCO de Catalunya ha organitzat un debat sobre el paper de les institucions en la defensa dels drets humans i els reptes i febleses de l’estat espanyol en aquesta matèria. Bonet ha denunciat que s'ha creat un "fals relat de la violència" per "criminalitzar el dret legítim a la mobilització i evitar l’exercici de drets fonamentals com el dret a manifestació o la lliure associació".

Bonet ha opinat que l'empresonament de Jordi Cuixart pels fets del 20 de setembre de l'any passat davant la conselleria d'Economia no s'ha d'entendre com un problema exclusiu català, sinó com una vulneració dels drets humans. Ha recordat que l'alt comissionat de les Nacions Unides "reconeix el paper legítim de la societat civil i les entitats, com Òmnium Cultural", i que aquesta mateixa institució demana als estats que les protegeixin, així com el dret dels ciutadans i les entitats a participar del debat públic mitjançant referèndums.

A l'acte també hi han participat el jurista expert en dret internacional Nico Krisch i la periodista Patrícia López, que han estat convidats pel centre UNESCO de Catalunya. "A diferència del Canadà o el Regne Unit, Espanya ja ha rebutjat el diàleg. Ha escollit la via de la por i de la violència", ha afirmat Krisch, que també és director del Global Governance Centre, al Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra.