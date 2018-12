La UPF i la UB celebren un referèndum sobre la monarquia

La plataforma estudiantil Fora el Borbó ha organitzat aquest dimarts un referèndum sobra la monarquia amb una picada d'ullet a la consulta del 9-N. Sota una doble pregunta, tant estudiants com els ciutadans en general estan cridats a opinar sobre el sistema polític que volen a Espanya. "Estàs a favor d'abolir la Monarquia com a forma d'estat i instaurar una República?", diu la primera pregunta. "En cas afirmatiu, estàs a favor de l'obertura de processos constituents per decidir quin tipus de República?", es llegeix a la segona.

La votació, que ha arrencat a les 8 h i s'allargarà fins a les 20 h, té lloc al campus Diagonal de la Universitat de Barcelona (UB), al campus Raval de la UB i als edificis de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Segons els organitzadors, el referèndum "està superant les previsions". Fins a les 14 h, segons dades de la mateixa plataforma recollides per l’ACN, quasi 4.000 persones han votat en alguna de les nou urnes repartides per Barcelona.

"Hi ha molta gent que s'està acostant a votar", explica Vero Landa, exalumne de la UB que llueix una targeta que l'acredita com a responsable de taula de la UB-Raval. La Vero, que actualment cursa un màster a distància, assenyala que el referèndum té un doble objectiu. D'una banda, "donar força al resultat de l’1-O" i, de l'altra, "generar un moviment estudiantil" per debatre si la monarquia té lloc al segle XXI. "Per a alguns, aquesta és la primera vegada que poden votar, i això genera molta il·lusió", comenta.

Una consulta que "no es pot menystenir"

La consulta d'avui es presenta com a simbòlica, tot i que una àmplia majoria d'estudiants defuig menystenir-la. És el cas del Roc Monfort, estudiant de medicina de la UB, que apunta que "el moviment independentista també va començar així" fent referència al 9-N. A més, el Roc considera necessari que hi hagi aquest debat sobre quin sistema polític volen els ciutadans. "Avui dia no té sentit una institució anacrònica i corrupta com la monarquia", opina. En la mateixa línia s'expressa la Joana Bregulat, estudiant del màster de gènere de la UB. "El govern espanyol ha de veure que és necessari el debat", defensa.

Però el moviment no tan sols agrupa estudiants. Per les urnes també hi han passat professors, personal d'administració i ciutadans pràcticament aliens a la universitat. Un d'ells és el Manel Vargas, que va ser vigilant de seguretat del campus del Raval abans d'agafar la baixa. El Manel ha vingut expressament des del Carmel i ha demanat als responsables de la mesa que li fessin una foto mentre dipositava la seva papereta. "És la primera vegada que ho faig: l'1-O no vaig tenir temps i aquesta no se’m podia escapar", diu.

Veus dissidents

Tot i l'ampli suport a la iniciativa (entre el 80% i el 90% dels estudiants que avui van a la universitat votaran, segons els organitzadors), hi ha algunes veus que qüestionen el referèndum. Dos estudiants que prefereixen restar en l'anonimat consideren que "es faria més pressió amb accions al carrer" i diuen que el debat sobre la monarquia "té una resposta òbvia".

La celebració d'aquesta votació dona continuïtat a la que es va organitzar dijous passat a la Universitat Autònoma de Madrid, que va comptar amb la participació d'unes 7.000 persones. D'aquestes, al voltant d'unes 6.000 van decidir votar a favor de l'abolició de la monarquia.