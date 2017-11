Única o separada per fer què?

Com a mínim aquest cop el debat de la llista serà ràpid. Una balança: a un costat, una candidatura única que reforça el 21-D com a plebiscit, i és la fórmula ideal per recuperar el Parlament segrestat i aturar l’activitat política fins que es recuperin les institucions i tornin els presos. A l’altre costat, per separat es guanya amplitud ideològica, però el risc de confrontació en campanya entre independentistes és fort, i això desmobilitza. I després, què? El Procés de tres velocitats farà que la llista única sigui ingovernable, amb tensions que ara ja són intenses a JxSí. I per separat s’intensificarà: ERC, preocupada per governar; el PDECat, amb el fre posat, i la CUP pressionant per fer efectiva la República. L’independentisme, més que debatre la llista del 21-D, ha de pactar què fa a partir del 22.