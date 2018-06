Urdangarin ingressa a la presó de Brieva, a Àvila

Iñaki Urdangarin, condemnat pel Tribunal Suprem a cinc anys i deu mesos de presó pel cas Nóos, ha ingressat aquest matí de dilluns a la presó avilesa de Brieva, segons han informat a Efe fonts penitenciàries. Al llarg del dia d'avui també s'espera que el seu exsoci, Diego Torres, ingressi a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires.

Urdangarin, que va arribar ahir a la nit a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedent de Ginebra (Suïssa), podia triar el centre penitenciari per complir la condemna com qualsevol ciutadà que en el moment d'ingressar-hi estigui en llibertat.

Dimarts passat el Tribunal Suprem va convertir en definitiva la condemna a Urdangarin per haver malversat diners públics en el projecte del Fòrum de les Illes Balears el 2005. Tot i reduir en cinc mesos la pena que l’Audiència de Palma havia imposat inicialment al cunyat del rei, el Suprem va fer seus la majoria dels arguments del tribunal balear que va condemnar Urdangarin i va deixar clar que el marit de la infanta Cristina es va aprofitar "deliberadament" del "trampolí de la seva posició privilegiada" per obtenir contractes amb el Govern Balear per al projecte del Fòrum Illes Balears del 2005 i "imposar de manera sibil·lina les seves condicions".

Una presó petita i de dones a 7 quilòmetres d'Àvila

La presó de Brieva està situada als afores d'Àvila –a uns set quilòmetres– i és un centre penitenciari de dones, encara que disposa d'un mòdul complementari en el qual va complir condemna l'ex director general de la Guàrdia Civil Luis Roldán.

Es va construir el 1989, i amb 43.540 metres quadrats, és un centre de petita grandària amb 162 cel·les i 18 de complementàries, segons dades d'Institucions Penitenciàries. És a menys de dues hores dels aeroports de Madrid i de Valladolid.

Luis Roldán va estar en solitari al mòdul complementari, que actualment està buit i que serà el destí d'Urdangarin si Institucions Penitenciàries confirma que Brieva és la presó en la qual complirà la condemna. L'etarra Idoia López Riaño, 'la Tigressa', condemnada per més de vint assassinats, i la que va ser tinent d'alcalde de Marbella Isabel García Marcos, condemnada pel cas Malaia, també van ser inquilines d'aquesta petita presó.

Ara el normal és que Urdangarin passi per tots els tràmits del primer ingrés: identificació personal del reclús, ressenya alfabètica, dactilar i fotogràfica. El segon pas és la inscripció al registre d'ingressos i l'obertura de l'expedient personal, seguit del tercer pas, l'escorcoll i registre de pertinences; les no autoritzades se li retiraran, es guardaran al centre i se li lliurarà un rebut. El quart pas és informar l'intern dels seus drets i obligacions, tant per escrit com amb assistència personal per resoldre els possibles dubtes.

El més habitual és que el pres passi la primera nit al mòdul d'ingressos, amb una estada màxima de cinc dies, i després se'l traslladi al mòdul més adequat. Probablement, i ateses les característiques d'Urdangarin, anirà al que es coneix com a mòdul "de respecte", on l'intern, que es classifica com de segon grau, accepta unes normes de comportament i higiene i d'organització de la vida diària en aquesta instal·lació.

De totes maneres, la presó pot analitzar si el centre que ha triat Urdangarin és el més apropiat i, acollint-se a l'article 75 del reglament penitenciari, Institucions Penitenciàries pot decidir canviar-lo si considera que la presó escollida pel condemnat no és la idònia per salvaguardar la seguretat de l'intern o l'ordre del centre.

En el cas de la infanta, el Suprem va decidir rebaixar-li la multa. Finalment només haurà de tornar 136.950 euros, la meitat dels diners que li reclamava l’Audiència de Palma. El Suprem va optar per fer responsable la germana del rei d’haver-se beneficiat de part dels diners públics malversats pel marit, però no dels impostos que Urdangarin va deixar de pagar a Hisenda en concepte d’aquestes quantitats. Malgrat que dimecres va viatjar a Palma per rebre en mà la notificació que li donava cinc dies per entrar a la presó, Urdangarin ha pogut passar aquests dies a Suïssa, on té la residència.

Torres entra a Brians 2

L'exsoci d'Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha ingressat també a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, després de ser condemnat pel Tribunal Suprem a cinc anys i vuit mesos de presó per la seva implicació en el cas Nóos. Torres, que té la seva residència a Sant Cugat del Vallès, podia ingressar a la presó fins a dos quarts de nou del vespre, quan finalitzava l'horari d'ingressos, però ho ha fet cinc minuts després de les cinc, acompanyat del seu advocat, Manuel González Peeters. La representació processal de Diego Torres ha sol·licitat un indult i ha reclamat a l'Audiència de Palma la suspensió de l'execució de la condemna mentre es tramita.