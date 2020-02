Urkullu convoca eleccions anticipades a Euskadi pel 5 d'abril

El lehendakari basc, Íñigo Urkullu, ha anunciat aquesta tarda en una compareixença davant del mitjans que convoca eleccions anticipades a Euskadi pel dia 5 d'abril. "El clima electoral s'ha instal·lat a Euskadi", ha argumentat, afegint que vol "estalviar als bascos vuit mesos de campanya electoral permanent". "Convocar ara les eleccions suposa guanyar mig any", ha sentenciat.

Urkullu, que ha comparegut des de la seu del govern basc a Vitòria, també ha afirmat que la dinàmica al parlament basc dificulta tirar endavant en el que queda de legislatura fins a vint-i-nou iniciatives legislatives en marxa.

El lehendakari ha admès que un dels factors sobre la taula a l'hora de convocar comicis ha estat la "situació general a l'Estat", però ha desvinculat l'avançament d'eleccions de l'horitzó electoral a Catalunya. Recordant que el president de la Generalitat, Quim Torra, va ha aclarit encara en quina data posarà les urnes -simplement que serà després de l'aprovació dels pressupostos-, Urkullu ha dit: "No em puc veure condicionat per una copsa que no sé".

Urkullu sí que ha admès, peròm, que abans d'anunciar l'avançament electoral ha parlat amb Torra, com també amb elñ president espanyol, Pedro Sánchez, el gallec, Alberto Núñez Feijóo, i la navarresa, Maria Chivite. El termini perquè els partits bascos presentin les candidatures a les noves eleccions començarà el 26 de febrer i es tancarà el 2 de març.