Vox demana 74 anys de presó per a cadascun dels exconsellers presos

L'acusació popular que exerceix el partit d'ultradreta Vox en el cas del Procés demana 74 anys de presó per als exconsellers presos -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Josep Rull-, acusats de dos delictes de rebel·lió, un d'organització criminal i un altre de malversació.

Així consta en el document d'acusació que Vox ha presentat divendres a la tarda davant el Tribunal Suprem, al qual ha tingut accés l'agència Efe. Les peticions de penes gairebé tripliquen les que ha sol·licitat la Fiscalia en el cas de Junqueras, i són molt superiors als dotze anys que ha sol·licitat per a l'exvicepresident l'Advocacia de l'Estat.

El secretari general de Vox, Javier Ortega, ha anunciat en un acte a Navarra que l'escrit presentat pel seu partit "contra els colpistes" sol·licita en total més de 700 anys de presó. "Espanya no està en joc, no es negocia, no es vota. Espanya es defensa fins a les últimes conseqüències", ha declarat Ortega, subratllant que la formació que encapçala estava disposada a "derrotar els colpistes, els còmplices i els traïdors que des de la Moncloa els estenen catifes vermelles".