Veïns de Verges planten cara a un grup d'encaputxats que despenjaven estelades

Un grup de feixistes amb la cara tapada, alguns dels quals amb ganivets, han voltat per Verges (Baix Empordà) aquest dimarts a la nit despenjant estelades, segons ha denunciat l'alcalde del municipi, Ignasi Sabater. Alguns veïns, que han gravat imatges dels fets, els han plantat cara fins que han marxat.

Aquesta nit, un grup de feixistes amb imatges de Tabàrnia han arribat a #Verges amb la cara tapada (i alguns amb un ganivet d'un pam i mig), i han anat despenjant les estelades fins que se'ls ha plantat cara. Demà presentarem denúncia. pic.twitter.com/K2DHc57xjv — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 1 d’agost de 2018

A les imatges es veu com el grup de feixistes increpen els veïns que els demanen que no despengin les estelades. En un dels vídeos es pot sentir com els veïns comenten que estan agredint una dona.

Si veniu del Maresme, almenys feu-ho amb la cara destapada. Quins valents! pic.twitter.com/hWGRvrsZSs — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 1 d’agost de 2018

Sabater ha dit en un tuit que l'Ajuntament de Verges ja ha presentat una denúncia.

La violència. Aquest és el seu únic argument. Denúncia presentada en nom de l'ajuntament de #Verges. pic.twitter.com/bzCuZPxWks — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 1 d’agost de 2018

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusat el grup feixista de tenir un "modus operandi" terrorista, i els ha qualificat de "criminals". Mentrestant, diu, "a la presó hi ha gent pacífica" per haver "organitzat un referèndum".