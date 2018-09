Montserrat Venturós desobeirà la inhabilitació i seguirà d'alcaldessa de Berga

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha anunciat aquest dijous que desobeirà la sentència que la condemna a sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat l'estelada del balcó durant dos comicis electorals. Inicialment Venturós havia presentat un recurs a aquesta sentència del juny passat, però en una compareixença pública ha explicat que ha decidit retirar el recurs: "Perquè volem ser nosaltres els que decidim qui es presenta a les pròximes eleccions". Malgrat que Venturós continuarà sent l'alcaldessa de Berga, només exercirà les funcions polítiques, ja que serà un altre regidor de la CUP qui assumeixi la firma jurídica. La intenció de Venturós és obrir una via de confrontació perquè vol seguir exercint les funcions polítiques del càrrec. Es tracta d'una estratègia inèdita i ara els cupaires estaran "amatents" a la resposta de l'Estat.

El jutjat penal 2 de Manresa va dictaminar que l'alcaldessa de Berga és autora d'un delicte de desobediència per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant dos períodes electorals de l'any 2015, malgrat els requeriments de la Junta Electoral. L'1 de març del 2017 un jutjat de Berga va arxivar la causa de l'estelada, però la fiscalia va recórrer la decisió i l'Audiència de Barcelona va decidir reobrir el cas dos mesos després. Finalment, el judici contra Venturós per un delicte de desobediència va celebrar-se el 21 de maig. Venturós va denunciar sentir-se víctima d'un "judici polític" i no jurídic.

El jutjat de Manresa va condemnar l'alcaldessa un mes després a sis mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i a una multa de tres mesos per no haver despenjat l'estelada. ”Queda provat que el comportament de l’alcaldessa de Berga és una mera inactivitat o passivitat davant l’ordre legítima rebuda de la Junta Electoral”, diu la sentència que condemna Venturós per desobediència. Segons la jutge, l’alcaldessa va tenir “coneixement immediat” de la decisió de la Junta, va “entendre” el que es manava i tot i així va decidir desobeir, en una actitud que la sentència qualifica de “reiterada i evident passivitat al llarg del temps”. La defensa de Venturós al·legava que si retirava l’estelada, l’alcaldessa estaria incomplint el mandat del ple del 2012 en què es va acordar col·locar l’estelada. Però la sentència assegura que, en períodes de campanya electoral, els mandats de la Junta Electoral estan per sobre dels acords plenaris.