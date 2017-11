Viatges a enlloc, edificis sense plànols i Santi Vila

Pocs metres abans d’arribar a Foment del Treball, pujant per la Via Laietana, passo per davant del departament de Governació. Hi ha llaços grocs i fotos de Meritxell Borràs, que fa dies que és a Alcalá-Meco. A l’entrada lateral, en un dels passadissos que donen a la sala de premsa, hi veig una placa que explica que Artur Mas va inaugurar aquelles dependències de la institució. Hi ha senyals en l’ambient que, si Mariano Rajoy les veiés, potser no li agradarien gaire. Quan arriba, és rebut per Joaquim Gay de Montellà i Joan Rosell. Bé, per ells i també per uns quants ciutadans que protesten, moltíssims menys dels que m’esperava veure. Un d’ells eleva la veu per cridar compulsivament “Puigdemont, president”. Potser per compensar una mica, un altre ha portat una bandera d’Espanya.

Els encarregats de seguretat, molt amables, m’han acreditat. Un d’ells porta una corbata adornada amb unes minúscules banderetes d’Espanya i un altre amb unes banderes transversals força més visibles. Exercicis de compensació i d’equilibri, espais simbòlics em sembla que n’hi diuen. A la plaça Antoni Maura el trànsit està molt regulat. Unes quantes furgonetes dels Mossos, cap de la Policia Nacional. El 155 funciona perfectament. Improviso una enquesta entre vuit o deu vianants: “Sap qui ve?” Pocs ho saben i, quan els hi dic, miren a terra i continuen caminant.

Els comensals menjaran bé, el sopar el serveix Via Veneto. Els periodistes veiem l’acte des d’una sala de premsa bastant enxubada i plena a rebentar. Em colo amb els càmeres per fer alguna foto als convidats. Isidre Fainé, Javier Godó, Laia Bonet, Gerardo Pisarello, Josep Sánchez Llibre, Enric Lacalle, Joan Castells, Jaume Giró i Xavier García Albiol. Gay de Montellà demana a Rajoy mesures per fer tornar a Catalunya les empreses que han canviat de seu social i també inversió per al corredor mediterrani. Rosell reclama no construir mai més “edificis sense plànols” i s’eleven paraules de gran elogi a dos dels premiats de la vetllada: Ana Botín i Juan Antonio Samaranch, guardonat a títol pòstum.

Rajoy defensa el 155

Al seu torn, Rajoy demana que s’acabin aquests temps de “disbarats i viatges cap enlloc”, es felicita que la situació política s’està redreçant i defensa l’aplicació del 155, que, segons ell, s’ha fet “amb prudència, proporcionalitat i mesura”. Mirant el plasma -ja sembla que sigui el més normal del món- observo que des d’una de les taules més pròximes a l’escenari l’escolta atentament Santi Vila. Suposo que encara es deu sentir una miqueta conseller d’Empresa i Innovació. Xoca veure’l allà, qui ho diria que fa uns dies va passar una nit en un indret anomenat Centro Penitenciario Madrid IV; Cárcel de Estremera, per anar més ràpid. Es comenta que la pernoctació la claven a 50.000 euros. ¿Es deuen haver saludat amb Rajoy? La foto valdria diners.