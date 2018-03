Vidal Aragonès: "Anar a unes eleccions no depèn de nosaltres. JxCat i ERC tenen altres possibilitats de fer govern"

El diputat de la CUP Vidal Aragonès assegura que la possibilitat d'anar a unes eleccions "no depèn" dels cupaires. En una entrevista al programa 'Via lliure' de RAC1, el parlamentari ha explicat que "Junts per Catalunya i Esquerra tenen altres possibilitats de fer govern". Argumenta que totes dues formacions podrien optar perquè "Carles Puigdemont i Toni Comín votessin", desobeint els tribunals, o "buscar altres formules parlamentàries per sumar". Els cupaires van decidir aquest dissabte que s'abstindrien en una hipotètica sessió d'investidura de Jordi Sànchez, una posició que manté el bloqueig de la legislatura.

La CUP assegura que cal aprofitar la legislatura per implementar el mandat de l'1 d'octubre a través de les institucions triades el 21-D. "¿Aquesta legislatura va de gestionar quatre anys d'autonomia? Si la resposta és que sí, no ens hi trobaran", ha insistit Aragonès, que ha argumentat que "si anem acatant totes les decisions del 155 estem en una protoautonomia".

Vidal Aragonès també ha fet autocrítica dels últims resultats electorals de la CUP. Admet que els cupaires van perdre "el vot prestat d'ERC" en els anteriors comicis perquè durant els mesos abans de l'1-O no van saber "diferenciar-se de JxSí". També ha posat en dubte que a la societat catalana hi hagi tants votants anticapitalistes com vots va obtenir la formació en les anteriors eleccions.