Villarejo assenyala un expolicia de Método 3 com l'origen del 'pendrive' fantasma sobre els Pujol

L'excomissari de la Policia Nacional actualment en presó preventiva José Manuel Villarejo ha afirmat aquest dimecres al judici contra la policia patriòtica que la Policia Nacional va obtenir el pendrive d'origen dubtós amb informació sobre la família Pujol –que va servir per fabricar un informe entregat a l'Audiència Nacional– de mans de Luis Ruiloba, un exinspector que treballava com a informàtic a Método 3.

Segons el relat de Villarejo, aquest exinspector –descontent perquè no havia cobrat des de feia dos anys de l'agència de detectius– va entregar el pendrive al cap d'afers interns de la Policia Nacional, Marcelino Martín-Blas, que el va fer arribar al llavors DAO de la Policia Nacional, Eugenio Pino, i possiblement al CNI. Villarejo, que ha afirmat en algun punt que no ho recorda "amb precisió", adduint que porta tres anys pres i pateix tota mena de "maltractes", ha destacat que treballava en "intel·ligència" sovint com a "agent encobert" per fer "notes internes".

L'excomissari ha explicat que a partir del 2012 operava a Catalunya "sobretot a l'entorn dels Pujol" i sovint "convergia amb una investigació que portava afers interns" amb el comissari Martín-Blas al capdavant sobre les gravacions a La Camarga.

Villarejo ha apuntat que una font d'afers interns el va avisar que hi havia un inspector de la Policia Nacional en excedència que treballava com a informàtic a Método 3 –i que feia dos anys que no cobrava–, Luis Ruiloba, que havia fet còpia dels arxius de l'empresa i podria facilitar el pendrive sobre els Pujol.

Volia 50.000 euros

Segons ha apuntat l'excomissari, Ruiloba demanava 50.000 euros pel pendrive, però ha afegit que no els va cobrar i va acabar entregant el pendrive a canvi de quedar exonerat en l'operació policial que va tenir lloc contra l'agència de detectius Método 3. Segons el relat de Villarejo, Ruiloba va entregar els arxius a Martín-Blas i aquest segon els va entregar al director adjunt operatiu (DAO) Eugenio Pino i possiblement, segons ha afirmat, als "cecilios", que és com l'excomissari anomena el CNI. Aquest dimecres també ha testificat l'inspector en cap de la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, que també ha apuntat contra Método 3.

Versions contradictòries

En canvi, el mateix Martín-Blas i l'exdirector de Método 3 Francisco Marco han donat una altra versió. El primer ha negat rotundament que rebés cap pendrive ni arxius sobre la família Pujol per part de Método 3. Segons Martín-Blas, ell no ha tingut "cap pendrive" ni l'ha donat "a ningú". Sí que ha admès que tractava habitualment des del 2013 amb treballadors de Método 3, com Antonio Tamarit i Julián Peribáñez, i els pagava "les despeses", però ha afirmat que no coneixia Ruiloba.

Marco ha admès que treballava amb Ruiloba, però ha negat que li degués diners o que Ruiloba s’emportés cap pendrive. Segons Marco "és impossible" que el pendrive sortís de la seva agència. També ha testificat Jordi Pujol Ferrusola, que impulsa una de les acusacions particulars en aquest cas. Ha dit que desconeix la procedència del pendrive i ha assegurat que contenia informació "íntima i personal".

El primer judici contra la policia patriòtica

En aquest judici l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional entre el 2012 i el 2016 Eugenio Pino i el seu número dos, l'exinspector en cap Bonifacio Díez Sevillano, s'enfronten a acusacions d'estafa processal, fals testimoni i revelació de secrets. És el primer judici contra els integrants de la policia patriòtica i se centra en un pendrive que va ser la base d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) que la Policia Nacional va presentar al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l'origen de la fortuna de la família Pujol. Aquesta policia patriòtica ha tornat en el primer pla després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n'admetés l'existència arran del conflicte obert pel cessament de Diego Pérez de los Cobos.

El pendrive contenia 869 arxius de dades per acusar l'expresident de la Generalitat de delictes fiscals i de blanqueig de capitals, però De la Mata va sospitar del seu origen, va anul·lar-lo com a prova i va obrir una peça separada per investigar-ne la procedència abans de derivar la causa a l'Audiència Provincial de Madrid.

La Fiscalia demana l'arxiu de la causa contra Pino i Díez adduint que els acusats no tenen cap relació amb el pendrive, mentre que les acusacions particulars de Jordi Pujol Ferrusola i Podem demanen penes de presó. Pujol Ferrusola demana que se'ls condemni a dos anys mig de presó, i Podem, a deu.