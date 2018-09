Vox surt per primera vegada de la categoria "altres partits" del CIS i se situa per darrere del Pacma amb un 1,4%

Vox ha aconseguit per primera vegada colar-se a la llista de partits en l'últim baròmetre del CIS. Tant el partit d'extrema dreta com l'animalista Pacma se situen fora del grup "altres partits" en el llistat que conclou el sondeig amb un 1,4% i un 1,6% d'estimació de vot, respectivament. En l'anterior enquesta, el grup "altres partits" se situava en un 4%, i ara baixa a un 1,8% després de passar per la cuina del CIS.

Els portaveus de Vox porten mesos anunciant que estant convençuts que obtindran almenys un diputat en les pròximes eleccions generals. Ara obtenen ja un percentatge més alt que el PNB (0,9%), EH Bildu (1,1%) i En Marea (1,1%), tot i que es tracta de partits a nivell autonòmic que tenen gairebé assegurada representació parlamentària.

La formació ultra ha anticipat els últims mesos les seves campanyes arreu de l'Estat amb una política de persecució de l'independentisme amb una bateria de querelles. Però no només contra ERC i Junts per Catalunya -estan personats com a acusació popular en les causes al Suprem, l'Audiència Nacional i el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona-, sinó també contra el govern de Pedro Sánchez. La setmana passada es van querellar contra el president espanyol perquè s'investigui en seu judicial si la seva tesi doctoral va ser un plagi. També demanen que s'investigui si Sánchez ha promocionat professionalment a la seva dona de manera delictiva.