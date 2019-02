El partit d'ultradreta Vox farà una conferència sobre Catalunya a l'Eurocambra el 6 de març. Convidats per un eurodiputat polonès de Llei i Justícia, el secretari general de Vox, Javier Ortega; el portaveu a Catalunya, Jorge Buxadé, i la vicepresidenta de relacions institucionals a les Illes Balears, Malena Contestí, faran un acte al Parlament Europeu sota el nom "Catalunya, una regió espanyola", segons ha pogut confirmar l'ACN amb l'oficina de l'eurodiputat. També està previst que hi participin l'historiador Jesús Sanz i l'editora en cap d'Intereconomia, Rosa Cuervas. A l'anunci de la convocatòria, Vox acusa el govern català d'haver perpetrat "un cop d'estat" i fan una crida a participar-hi per conèixer "la història real d'Espanya".

El partit d'extrema dreta ha fet la convocatòria després que el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, decidís prohibir una conferència del president Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont al Parlament Europeu. Tajani va prendre la decisió després de consultar el departament de seguretat de la institució. En un comunicat de premsa, es va explicar que hi havia "un elevat risc que suposi una amenaça per al manteniment de l'ordre públic al Parlament".

Torra i Puigdemont faran la conferència igualment aquesta tarda, però en un hotel. Ho ha anunciat el president a través d'un tuit en què ha criticat que Tajani no hagi "rectificat la seva decisió antidemocràtica".

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha considerat que és decisió de Tajani mantenir o no a l'agenda l'acte de Vox, i ha assegurat que no tenia coneixement d'aquest acte i que no podia valorar-lo. En canvi, però, aquest matí ha assegurat que ell hauria fet el mateix que el president del Parlament Europeu i hauria anul·lat l'acte en què havien de participar el president Quim Torra i Carles Puigdemont. En el que sí que ha insistit Borrell és que l'arribada de Vox al govern seria un "perill" per al diàleg amb Catalunya.

L'eurodiputat del PDECat, Ramon Tremosa, denuncia que el Parlament Europeu ha vetat una exposició sobre la llengua catalana

El mateix dia en què s'anuncia una conferència de Vox al Parlament Europeu i en què s'ha impedit un acte amb el president Quim Torra i Carles Puigdemont, l'eurodiputat del PDECat, Ramon Tremosa, ha denunciat a través del seu compte de Twitter que el Parlament Europeu ha decidit impedir-li celebrar una exposició sobre la llengua catalana que ell mateix organitzava juntament amb la Plataforma per la Llengua. L'Eurocambra ha defensat la seva decisió argumentant que l'exposició no és "apropiada per la proximitat de les eleccions del 28-A", ja que conté informació "esbiaixada" i "provocadora en l'actual clima polític" preelectoral. Tremosa ha explicat a l'ARA que feia vuit mesos que es preparava aquest esdeveniment i ha lamentat "un altre episodi de censura" per part del Parlament Europeu.

Tot i això, des de l'Eurocambra asseguren que la decisió no té res a veure amb el president Tajani o amb els seus òrgans de direcció, sinó que és una decisió interna del grup ALDE, al qual pertany Ramon Tremosa (el PDECat va ser expulsat del partit ALDE, però pertany al grup parlamentari). Les mateixes fonts del Parlament asseguren que l'eurodiputada responsable del grup ALDE de les exposicions, qüestora per aquest grup, va informar a Tremosa que celebrar aquesta exposició durant les eleccions generals no era pertinent i que, davant la proposta de fer-ho en un altre moment, Tremosa ho va rebutjar. El diputat de PDECat, però, sosté que la decisió dels qüestors depèn directament de la majoria parlamentària i denuncia que es tracta d'un nou veto del Parlament. A més, recorda que l'acte previst per Vox està programat per al 6 de març, dos dies després de la data en què estava previst l'acte de la Plataforma per la Llengua.