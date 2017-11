Vuit baixes més a Podem Catalunya: l'exdiputada Àngels Martínez Castells encapçala els adeus

L'adeu d'Albano Dante Fachin de Podem Catalunya no és l'única baixa del partit dels últims dies. Vuit membres del consell ciutadà, format per 25 persones, han presentat la seva dimissió, seguint els passos del fins aquest dilluns ex secretari general del partit, segons ha avançat aquest dimarts 'Nació digital'. L'exdiputada de Catalunya Sí que es Pot Àngels Martínez Castells és el nom més destacat d'una llista de persones que marxen de Podem com a "protesta pel tracte" rebut per part de Fachin des de la direcció estatal de Pablo Iglesias.

Acompanyen Martínez Castells la secretària de municipalisme, Laura Haba; el responsable de comunicació, Alberto Quiñones; el de salut, Paulino Gracia; la secretària d'organització provincial de Tarragona, Susana Rodríguez; l'encarregat d'educació, J. Vicent Pruñonosa; el responsable de municipalisme, Pablo Daglio, i la membre del consell ciutadà Mireia Palau.

En un comunicat, els dimissionaris denuncien el "menyspreu" a les decisions preses per Podem Catalunya i afirmen que la consulta impulsada per la direcció estatal en la qual els inscrits han de decidir si la formació va en coalició amb Catalunya en Comú no té "garanties democràtiques".