De Zayas, expert independent de la ONU, defensa el dret a l'autodeterminació de Catalunya a les Nacions Unides

¿Catalunya té dret a l'autodeterminació? Aquest dret està reconegut internacionalment? Aquestes són algunes de les preguntes que s'han fet en el marc d'una conferència en una sala de la seu de les Nacions Unides on ha participat, entre altres especialistes catalans i internacionals, l'expert internacional de la ONU Alfred de Zayas.Després del referèndum de l'1 d'octubre ha assegurat que Europa no hauria de romandre "silenciada" i que un cop vista la violència policial hi hauria d'haver "conseqüències" al Parlament europeu. Ha defensat que la violència policial va violar tractats de la UE sobre la pau, en concret el segon del tractat de Lisboa en què diu que la Unió té el deure de "promoure la pau, els seus valors i el benestar dels ciutadans".

La qüestió, ha dit, no és si es fa un referèndum a tot Espanya o no sobre la independència de Catalunya sinó que són "els milions de catalans" els que ho han de decidir. Així ha defensat l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya, tot i que ha admès que no hi ha una manera d'implementar-lo perquè no és un dret reclamable davant els tribunals. "S'han de crear les condicions", ha assegurat.

A més, ha argumentat que la protecció de la '"integritat territorial" que acostuma a esgrimir el govern espanyol per negar el referèndum és un principi reconegut internacionalment en la relació externa dels estats i no per mantenir la unitat interna.

Ha explicat que en el seu informe sobre l'aplicació del dret a l'autodeterminació especifica com s'hauria de poder interpretar en el marc actual de l'ordre internacional perquè sigués democràtic i igualitari.

A la conferència hi han assistit la consellera Meritxell Serret, exiliada a Bèlgica i sobre la qual la Fiscalia també havia amenaçat amb una ordre de detenció; el vicepresident del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa; l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, exiliada a Suïssa; i el diputat d'ERC Ferran Civit. També la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, que participarà en una conferència a la tarda per denunciar la situació dels presos polítics.

540x306 L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet / BERNAT VILARÓ / ACN L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet / BERNAT VILARÓ / ACN

El professor de dret de la universitat de Ginebra Nicolas Levrat s'ha referit al dret a l'autodeterminació reconegut en la declaració dels drets civils i polítics de les Nacions Unides. Ha explicat que està reconegut com un dret individual i que no es tracta d'un principi atorgat a les col·lectivitats. "No hi ha cap precepte en el dret internacional que privi als catalans d'exercir el dret a l'autodeterminació però no és un dret positiu que es pugui anar a reclamar davant dels tribunals per exercir-lo ni tampoc per la seva implementació", ha resumit Levrat.

Jaume López, professor de ciència política de la UPF, ha fet un relat sobre com ha evolucionat el suport a la independència des de la sentència de l'Estatut i la resposta que han donat les institucions espanyoles i, sobretot, el Tribunal Constitucional. Ha recordat que ja el 2014 el Govern va organitzar una consulta després d'haver-se presentat a les eleccions amb un programa sobre el dret a decidir. Que, primerament, es volia fer un referèndum però que els autoritats catalanes van transformar la votació en un procés participatiu a través de voluntaris. Una consulta que també va ser declarada il·legal pel Tribunal Constitucional, abans que succeís el referèndum de l'1 d'octubre.

Ha defensat que a través d'una reforma constitucional es podria encabir un referèndum. "No és una qüestió legal, és una qüestió de voluntat política i de reconeixement dels catalans", ha assegurat. "La unitat d'Espanya no és una qüestió sagrada", ha afegit, preguntant-se què ha de fer una comunitat política al segle XXI i en el marc de la Unió Europea per ser independent. És per això que ha reclamat el diàleg entre la Generalitat i les institucions espanyoles i, fins i tot, si fos necessari la intervenció de la Unió Europea.

Solé: "La UE no està a l'alçada"

Abans de començar l'acte, l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé, que ha moderat la conferència, ha criticat la Unió Europea per no "estar a l'alçada" del moment actual.

540x306 L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé a les Nacions Unides / BERNAT VILARÓ / ACN L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé a les Nacions Unides / BERNAT VILARÓ / ACN

Ha explicat que l'objectiu dels actes en el marc de les Nacions Unides són per denunciar la "involució" democràtica de l'estat espanyol i ha confiat que tard o d'hora, a través de la denúncia internacional hi haurà un canvi d'actitud, almenys, en les institucions europees.