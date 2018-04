Zoido diu que l'objectiu de l'operació és detenir els màxims responsables dels CDR per "actes violents"

El ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, ha puntualitzat aquest dimarts en una entrevista a Telecinco que de moment només hi ha una dona detinguda en l'operació oberta de la Guàrdia Civil contra els Comitès de Defensa de la República, però no ha descartat més accions perquè l'objectiu de la investigació és detenir els màxims responsables dels CDR per "actes violents". Zoido ha explicat que han tardat uns dies en actuar contra els CDR després dels talls de carretera del cap de setmana de Rams perquè "no es tractava de detenir qualsevol pogués estar exercint en un moment determinat". En aquest sentit, ha assenyalat que volien "investigar" i la Guàrdia Civil ha passat a detenir la dona de Viladecans per impartir "instruccions". No ha volgut desenvolupar, però, per què se li imputa el delicte de rebel·lió i terrorisme més enllà d'assegurar que els CDR actuen amb violència.

Zoido ha justificat la "tardança" en l'operació de la Guàrdia Civil perquè es tracta de comitès que "no tenen jerarquia com a tal". Ha assegurat així que els CDR tenen "una forma d'organització similar als comitès de defensa de la República Cubana" i "són una mica horitzontals". "Per això també s'estan practicant registres en domicilis per tenir proves de com s'estructuren", ha afegit. Considera que, sent organitzacions poc jerarquitzades, "fa que sigui més fàcil per als joves penetrar-hi". Finalment, ha assegurat que els CDR són els que van "començar a exercir actuacions violentes abans de l'1-O i després". "Jerarquia com a tal crec que no la tenen", ha conclòs.

Retrets a la justícia i al govern alemanys

Preguntat sobre la decisió del tribunal d'Schleswig-Holstein, Zoido, ha llançat un reguitzell de retrets a la justícia i a la ministra de Justícia alemanya. Vol que el tribunal del länder li "expliqui" per què considera que no hi hagut violència i reclama a la ministra de l'SPD -que ahir va matisar la seva posició sobre el conflicte- que es posi en la pell de qui va "patir el setge a la conselleria d'Economia". "Explicar s'ha d'explicar tot", ha assenyalat després d'assegurar que en informes de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra es documentin fins a "300 actes violents".

"No és violència que els Guàrdies Civils hagin hagut de suportar centenars d''escraches'? No és violència que s'hagin llançat artefactes explosius i fet pintures amenaçats en seus de la Guàrdia Civil i s'hagin encerclat seus tribunals?", s'ha preguntat Zoido. Finalment, s'ha mostrat "convençut que al final l'euroordre es complirà i serà satisfactòria per a Espanya". "Estic convençut que al final brillarà la veritat", ha reblat.