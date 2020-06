Adeu a 98 dies d’estat d’alarma: torna la lliure circulació per la UE

Han passat gairebé 100 dies des de l’últim cop que vam poder desplaçar-nos sense mirar el mapa. La mitjanit de dissabte, a les 00.00 h, decaurà l’estat d’alarma a tot el territori espanyol i amb ell totes les restriccions que va imposar el govern de Pedro Sánchez la mitjanit del 14 al 15 de març. Si bé la llibertat de moviments per Catalunya va començar dijous i l’alarma va decaure divendres amb la fi de la fase 3, des de diumenge ja serà possible desplaçar-se arreu de l’Estat sense més restriccions que l’ús de la mascareta quan no es pugui mantenir una distància interpersonal d’1,5 metres. Comença així la represa, com l’ha batejat la Generalitat, o nova normalitat, segons el llenguatge del govern espanyol, que durarà fins que hi hagi un tractament eficaç per combatre el covid-19. A efectes pràctics es tracta d’un període amb molts interrogants.

A partir d’ara les comunitats autònomes recuperen totes les competències manllevades i seran les encarregades de regular qualsevol situació. De fet, Catalunya ha decidit mantenir moltes de les restriccions fins després de Sant Joan. També les comunitats assumeixen les competències si hi ha un rebrot, tot i que el ministeri de Sanitat pot sempre invocar una llei sanitària del 2003 que li permet actuar en casos d’emergència sense informar els territoris.

El president de la Generalitat, però, podria tornar a decretar confinaments “quirúrgics” com el de principis de març a Igualada i la conca d’Òdena, però no restringir la llibertat de moviments de manera generalitzada com ha fet el govern espanyol fins ara davant la pandèmia del coronavirus. Des de divendres la Generalitat és l’encarregada de regular l’aforament màxim permès tant a l’interior com a l’exterior dels locals. Però l’única norma que marca el govern espanyol és que es mantingui una distància d’almenys 1,5 metres entre persones que no convisquin a la mateixa llar o que no hagin decidit reunir-se en una trobada privada.

Reobertura al turisme

El que ha prioritzat de moment la Moncloa és l’obertura al turisme, almenys a l’europeu. A partir de diumenge s’acaba la quarantena obligatòria de 14 dies per a totes les persones que entrin a l’Estat. Només Portugal, d’entre tots els països de l’espai Schengen, s’esperarà a aixecar el veto als ciutadans espanyols i a reobrir la frontera terrestre l’1 de juliol, just quan la UE obri també les portes a les visites d’altres països, sempre que tinguin una situació epidemiològica similar a l’europea.

En canvi, francesos, Alemanys i Holandesos, a tall d’exemple, podran viatjar ja a Catalunya però amb algunes noves mesures de seguretat. Per començar, les aerolínies, empreses d’autocars i companyies ferroviàries hauran de guardar les dades de tots els passatgers que tinguin assignat bitllet durant almenys quatre mesos per poder traçar contactes en cas de possibles contagis. Als aeroports, es faran controls de temperatura, es comprovarà tota la informació del vol i de la reserva d’allotjament i, en cas de tenir símptomes, hi haurà la revisió d’un metge i, si es considera necessari, una prova PCR. El govern espanyol descarta fer proves generalitzades com reclamen alguns governs de comunitats autònomes

A la caça de possibles rebrots

Comença així la feina més complicada per als detectius del coronavirus. La conselleria de Salut ha fitxat -enmig de la polèmica pel contracte externalitzat a Ferrovial- més d’un centenar de nous rastrejadors per seguir la traça dels contactes davant de possibles rebrots. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha advertit que segur que n’hi haurà, però que és el preu a pagar per intentar recuperar l’economia i sobretot el turisme de cara a la temporada d’estiu. Segons el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, que ha comparegut gairebé diàriament durant tota la crisi, l’important és el control immediat d’aquests casos. Ara mateix, segons el ministeri de Sanitat, en un dia es poden localitzar ja possibles positius. Això sumat a la possibilitat que es facin proves PCR a tots els contactes estrets d’una persona contagiada d’acord amb el nou protocol, que deixa enrere la quarantena obligatòria de 14 dies per als casos asimptomàtics o lleus -que no requereixin hospitalització- i la redueix a 10 dies.

L’etapa de represa serà llarga. El decret de nova normalitat, que el Congrés convalidarà aquesta setmana, no té data de caducitat. Només quan el govern espanyol, amb previ informe del CCAES i l’aval del consell interterritorial de Salut -on estan representades totes les comunitats autònomes-, consideri que ha acabat la crisi sanitària i que ja no hi ha risc de grans rebrots. Les pitjors pors se centren ara en la temporada de la tardor, en què la grip pot tornar-se a barrejar amb casos de covid-19. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurava dijous al Congrés que una segona onada seria “més benigna” perquè la població ja està conscienciada. Simón, al seu torn, recomanava a la població que no sortís de la seva província si no era estrictament necessari, malgrat l’aixecament de l’estat d’alarma. Però el govern espanyol i totes les comunitats ja han donat el tret de sortida al turisme, creuant els dits per no haver de fer marxa enrere.

Triples controls als aeroports

Els controls als viatgers que arribin als aeroports espanyols amb l’aixecament de l’estat d’alarma seran triples. Hi haurà un control documental, un de temperatura i un control visual, segons va explicar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa. “Si un d’aquests tres controls primaris no és superat, la persona serà examinada per un metge”, va afegir. A partir del diagnòstic, si calgués, seria derivat als sistemes assistencials de les CCAA. El ministre va descartar fer tests PCR “massius” als viatgers.

Sanitat va anunciar, a més, un primer contingent de 100 persones d’empreses auxiliars per reforçar els serveis de sanitat exterior, encarregats de fer els controls a l’arribada dels viatgers internacionals. Aquests serveis disposen de 600 persones, de les quals 150 són metges o infermeres. A partir de diumenge i de manera “esglaonada” arribaran els reforços.