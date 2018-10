Els lletrats adverteixen que els vots delegats dels diputats de JxCat podrien invalidar les votacions al Parlament

Els lletrats del Parlament reiteren, aquest cop per escrit, que no avalaran la delegació del vot dels diputats suspesos de JxCat. En l' informe jurídic que el president del Parlament, Roger Torrent, els ha encarregat aquest mateix dilluns -a petició del PSC-, els serveis jurídics de la cambra insisteixen que la fórmula prevista per esquivar la suspensió de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull "no s'adequa al contingut de la resolució adoptada pel ple de la cambra el 2 d'octubre passat".

En aquest sentit, adverteixen que "els actes parlamentaris en què puguin participar els referits diputats resta seriosament afectada i són susceptibles de ser invalidats" i afegeixen que "si un parlamentari no es substituït expressament per un altre" -fórmula que ja preveia el jutge Pablo Llarena a la seva interlocutòria i prevista per als diputats processats d'ERC- "aquest no pot exercir el dret de vot per delegació". En cas contrari, insisteixen els lletrats, "no podria computar-se vàlidament".

Amb tot, l'informe conclou que "l'adopció d'acords no vàlids podria incórrer en una vulneració

del dret fonamental de participació política [...] de la resta de diputats de la cambra" i que "aquesta infracció podria ser plantejada davant el Tribunal Constitucional per la via del recurs d'empara dels parlamentaris [...] sense perjudici que fos també impugnada per la via de recurs d'inconstitucionalitat, si del producte de la votació en resultés l'adopció de normes amb força de llei", afegeix el text, signat pel pecretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major de la cambra, Joan Ridao.

El PSC ja ha recorregut aquest vespre al Tribunal Constitucional després que la majoria independentista de la mesa ratifiqués hores abans l'acord entre JxCat i ERC, pel qual els diputats de la llista de Puigdemont continuarien delegant el vot. Els lletrats també adverteixen de les "eventuals responsabilitats que pogués apreciar la sala penal del Tribunal Suprem" en cas que la majoria independentista al Parlament no modifiqués la fórmula per abordar les suspensions dels diputats.