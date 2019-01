L'advocada de Forn: "No hi ha hagut cap contradicció en la defensa dels presos"

L’advocada de Joaquim Forn, Judit Gené, ha deixat clar que les defenses dels presos polítics actuen a l'uníson i que no hi ha divergències a l'hora d'encarar el judici de l'1-O. "No hi ha hagut cap contradicció en la defensa dels presos, però a vegades s'ha enfocat de forma diferent", ha remarcat la lletrada en una entrevista a TV3. Gené ha refusat tots els delictes que s'imputen als presos. "S'hauria declarat l'estat de setge si s'hagués posat en entredit la seguretat de l'Estat, i no hi va haver violència per parlar de rebel·lió", ha subratllat. "El moll de l'ós és el delicte de rebel·lió, que comporta violència, però no hi ha lesionats, ni danys, ni va haver de venir l'exèrcit, per la qual cosa l'amenaça no era tan greu", ha subratllat.

Sobre com pensa plantejar la defensa de l'exconseller d'Interior, Gené ha afirmat: "Forn mai va dissenyar els operatius policials de l'1-O i la cúpula de la policia així ho ha confirmat; si els Mossos van ser passius o no, o van fer o no van fer el que havien de fer, depenia exclusivament dels mateixos agents", ha anotat. Sobre si contestaran les preguntes de Vox, Gené ha revelat que se centraran en respondre a les preguntes de la Fiscalia i que la declaració serà en castellà. Davant l'oposició de la fiscal general de l'Estat a la presència d'observadors internacionals al judici, Gené s'ha preguntat: "Quin problema hi ha que hi hagi observadors internacionals?".

Pel que fa als altres fronts judicials oberts, l'advocada no s'ha volgut mullar. "La causa de la cúpula dels Mossos o del 13 no sabem com acabarà perquè hi ha més de 40 investigats i la investigació s'ha dut per bloc; no m'atreveixo a fer un pronòstic, però la sentència del Suprem es prendrà com a marc per a les altres causes que s'han obert i per evitar contradiccions", ha pronosticat Gené.

"Hem demanat el testimoni de Puigdemont per videoconferència, però el Suprem ho ha denegat, tot i que és possible que presti declaració, però el Suprem pot denegar la prova perquè consideri que no és pertinent o que, si ho vol fer, hagi de venir cap aquí", ha dit l'advocada. Sobre la compareixença de Mariano Rajoy que han demanat alguns presos, Gené ha recordat que "el primer que va demanar el seu testimoni va ser Vox".

L'inici del judici, incert

Gené ha revelat que encara no saben quan començarà el judici. "Sembla que serà imminent, però veiem molt just que comenci la setmana vinent", ha assenyalat abans de remarcar que "no ha passat mai que ho notifiquin amb tan poc marge perquè el normal és que es convoqui dues o tres setmanes abans". Gené ha afirmat que "el trasllat pot durar un o dos dies com a màxim i, per tant, pot ser que el judici comenci la setmana vinent". Pel que fa al trasllat, Gené ha anotat que "corre el rumor que es farà sense escales, però depèn de Serveis Penitenciaris i del ministeri de l'Interior".

"Les defenses hem reclamat la llibertat o la semillibertat dels presos durant el judici per evitar els trasllats, que són feixucs perquè les presons són als afores de Madrid i per fer la situació més compatible amb el dret de defensa, però el Tribunal Suprem ho ha denegat per la reiteració delictiva i el risc de fuga, perquè no es poden permetre el luxe que fugin, tot i que els presos del que tenen ganes és de començar el judici", ha reblat l'advocada de Forn.