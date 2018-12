Sànchez i Turull inicien una vaga de fam per denunciar el "bloqueig" del TC per accedir al TEDH

L'exlíder de l'ANC i president de JxCat, Jordi Sànchez, i el diputat de JxCat Jordi Turull han iniciat aquest dissabte una vaga de fam per denunciar el "bloqueig" del Tribunal Constitucional en l'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Els encarregats d'explicar la situació han estat el seu advocat, Jordi Pina, i el doctor Jaume Padrós, metge personal dels dos presos.

Pina ha llegit un manifest escrit per Sànchez i Turull – recollit a la pàgina web vagadefam.cat– en què demanen que el TC sigui "imparcial". "Manifestem la necessitat d'un TC imparcial i diligent que no obstaculitzi l'exercici dels nostres drets", afirmen en el comunicat, en al·lusió als vuit recursos que ha admès a tràmit tant de Turull com de Sànchez i que encara no ha resolt. Els presos expliquen que en el seu cas l'alt tribunal ha acceptat estudiar el 100% dels seus recursos, una dada que contrasta amb les xifres habituals: només n'admet a tràmit entre l'1% i el 2%. Aquesta diferència consideren que, lluny de ser positiva, és una estratègia del TC per impedir que el seu cas arribi a la justícia europea, ja que per fer-ho abans cal esgotar totes les instàncies judicials internes.

540x306 L'advocat Jordi Pina i el doctor Jaume Padrós expliquen la vaga de fam de Jordi Sànchez i Jordi Turull / PERE VIRGILI L'advocat Jordi Pina i el doctor Jaume Padrós expliquen la vaga de fam de Jordi Sànchez i Jordi Turull / PERE VIRGILI

"No demanem cap tracte de favor però tampoc acceptem passivament cap dilació injustificada. No volem que es determini al nostre favor, sinó que es desbloquegin els recursos –admetent-se o desestimant-se, si cal– perquè només així es podrà accedir al TEDH", afirmen en el comunicat. Tanmateix, Pina ha remarcat que es tracta de denunciar el comportament del Constitucional i no tant d'exigir-li alguna resolució.

En el comunicat també asseguren que no renuncien a tenir un "judici just" al Tribunal Suprem. "Una cosa és això i l'altra que no denunciïn la situació", ha dit Pina, que no s'ha volgut posicionar sobre els efectes que pot tenir en el judici. "A partir d'ara ho anirem veient dia a dia", ha dit, tot i que Padrós sí que ha admès que podria dificultar el trasllat dels empresonats a Madrid.

El comunicat dels empresonats continua així: "Demanem tota l'atenció i suport de tots els demòcrates de Catalunya, Espanya, Europa i el món", tot i que demanen a la ciutadania que no alterin l'esperit que presideixen les festes de Nadal i Cap d'Any.

La llei d'enjudiciament criminal, explica el comunicat, estableix que els recursos contra els escrits de presó provisional han de tenir preferència i s'han de resoldre en un termini màxim de 30 dies.

Comissió d'experts per fer seguiment de l'estat de salut

Pina ha comparegut acompanyat del doctor Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges i metge personal dels dos presos polítics. Padrós ha explicat que aquesta setmana li van comunicar l'acció i que els va avisar del risc per a la seva salut. "Em van expressar la seva voluntat d'iniciar una vaga de fam. Òbviament, com a metge els vaig expressar la gravetat i els riscos que comportava (...) i fins a quins extrems es podria arribar. Ells n'eren conscients. Em vaig assegurar que no hi hagués cap element de coacció i per compromís amb el codi de deontologia em vaig assegurar que tenia fonament i garanties", ha explicat Padrós.

Donada la "transcendència" i la manca de precedents al nostre país, Padrós ha encarregat una comissió d'experts del "més alt nivell" i presidida pel doctor Jaume Tarés, que és el president de la comissió deontològica del Col·legi de Metges. Aquesta comissió tindrà la funció de fer el seguiment de la vaga de fam i explicar als mitjans de comunicació i a la ciutadania l'estat de l'acció.

Padrós ha explicat els símptomes que s'aniran accentuant a mesura que passin els dies en vaga de fam. "Cansament, símptomes digestius, alteració del ritme de son i vigília, pèrdua de massa muscular, paradoxalment pèrdua de la gana (...) Les complicacions són les hipoglucèmies o la pèrdua de consciència. I en situacions extremes, el coma i la mort", ha explicat. Tanmateix, ha dit que l'obligació deontològica del metge és alimentar "forçosament" el pacient en cas d'arribar a un perill irreversible en la salut. Així, Padrós ha dit que tant Sànchez com Turull ja han signat un document de voluntats per deixar escrit què cal fer en cas d'arribar a una situació extrema. No ho ha revelat, però, per respectar el secret professional.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciat aquest dissabte als micròfons del programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio que l'entitat emprendrà accions "complementàries" de suport.