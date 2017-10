Un advocat flamenc especialista en drets humans confirma que té Puigdemont com a client

L'advocat flamenc Paul Bekaert, especialista en drets humans, ha confirmat a l'agència Reuters que Carles Puigdemont li ha demanat assessorament legal i que ell l'ha acceptat com a client.

"Puc confirmar que Carles Puigdemont m'ha designat com a representant legal, ja que actualment està a Bèlgica", ha dit Beckaert en una conversa telefònica amb Reuters.

"Sóc el seu advocat en cas que em necessiti. Però encara no estic treballant en cap petició en concret", ha especificat quan se li ha preguntat si prepara la sol·licitud d'asil.

Bekaert, que té el despatx a la ciutat flamenca de Tielt, ha participat en molts procediments d'extradicions sol·licitades per l'estat espanyol contra bascos acusats de vinculacions amb ETA en diversos graus. Advocats bascos que havien treballat amb ell fa anys en alguns d'aquests casos han explicat a l'ARA que és el màxim especialista en aquest tipus de casos.

La tradició garantista dels jutges belgues fa que sigui molt més difícil que en altres països aconseguir una extradició d'algú que s'ha 'refugiat' a Bèlgica. Tot i que l'Euroordre de detenció és vigent a Bèlgica, no s'activa de manera gairebé automàtica, com sí passa en altres països de la UE, perquè els jutges volen entrar al fons de la qüestió i són molt exigents en temes de drets humans. "En casos en què es pugui al·legar motivacions polítiques, com és amb la querella contra Puigdemont, examinen el tema a fons i poden denegar l'extradició", expliquen les fonts jurídiques consultades. Segons aquests advocats, els delictes de sedició i de rebel·lió requereixen un comportament violent per part dels investigats, i és "molt difícil que l'Estat aconsegueixi defensar això amb èxit en aquest cas i en un tribunal belga".