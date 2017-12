"Una vida monàstica": així descriu l’estància de Puigdemont a Brussel·les el seu advocat

Aquest dimarts al matí, l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha parlat en una entrevista a 'Els matins' de TV3 del tipus de vida que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els quatre consellers que són amb ell a Brussel·les tenen a la capital belga.

Cuevillas ha defensat que "a pesar que alguns mitjans espanyols han dit que viuen una vida de xocolata i flors", Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret "viuen una vida monàstica".

Tant els mitjans catalans com els espanyols s’han anat fent ressò dels canvis d’allotjament de Puigdemont i de la seva activitat a Bèlgica, en què hi han figurat reunions, visites i també una nit a l’òpera. Sobre aquesta última, Alonso-Cuevillas ha dit que "va ser una cosa puntual, convidat i obligat per Paul Bekaert", l’advocat flamenc del president.

Segons Cuevillas, "el president Puigdemont intenta molt portar una vida discreta i no anar a llocs públics per raons de seguretat òbvies". A més, ha explicat que els consellers estan sotmesos a mesures cautelars que, per exemple, suposen que no poden marxar de Bèlgica i que han d’informar de tots els seus moviments a la policia belga.