El govern espanyol retira els milers de policies i guàrdies civils enviats a Catalunya

El ministeri de l'Interior ha anunciat avui la retirada dels milers de policies i guàrdies civils enviats a Catalunya a mitjans de setembre. La retirada serà immediata i fulminant: començarà avui mateix i conclourà dissabte. Els milers d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van ser desplegats a Catalunya per impedir la celebració del referèndum d'independència. A partir de dissabte, doncs, no quedarà a Catalunya cap efectiu de reforç dels dos cossos, encara que es mantindran les plantilles habituals. Els agents han passat aquests mesos en vaixells al port de Barcelona i Tarragona i en càmpings, hotels i equipament militars.

La presència d'agents espanyols a Catalunya ha estat envoltada de polèmica. A Catalunya, pel fet que l'Estat enviés 10.000 agents per impedir la celebració del referèndum i reprimir els votants que volien exercir el seu dret al vot; a Espanya, per les condicions de l'allotjament dels policies, pel fet que estiguessin en vaixells i càmpings, pel menjar, per la falta de dies de permís, per la durada de l'estada i pel fet que cobressin salaris més baixos que els dels Mossos d'Esquadra. Aquest mateix dilluns sortia a la superfície el malestar dels agents per l'àpat que se'ls va oferir la nit de Nadal, una polèmica que ha acabat amb l'obertura d'una investigació interna per part del ministeri de l'Interior.

Des de l'inici del desplegament, que es va arribar a xifrar de manera extraoficial en gairebé 20.000 agents en alguns moments, incloses les plantilles fixes de tots dos cossos a Catalunya, Interior ha prorrogat diverses vegades les ordres de comissió de servei d'aquests efectius, l'estada dels quals es va prorrogar nombroses vegades malgrat que en un principi fossin enviats per dues setmanes.

Equiparació salarial

Interior apujarà el sou dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil

A més, el ministeri de l'Interior ha anunciat aquest dimarts l'oferta que ha fet als sindicats del cos de Policia Nacional i a les Associacions de Guàrdia Civil per acordar un augment salarial per als pròxims anys que els equipari amb la resta de cossos policials que operen a Espanya, és a dir, la policia basca i la catalana. Segons el comunicat que ha fet públic el ministeri de l'Interior, l'objectiu també és "dignificar" les condicions de treball diari amb la posada en marxa d'un pla de manteniment i construcció de noves instal·lacions.



El govern espanyol i la policia espanyola han posat sobre la taula el compromís de reunir-se de manera extraordinària el dia 16 de gener amb el Consell de Policia Nacional i el Consell de Guàrdia Civil per començar les negociacions. Zoido ha subratllat que "hi ha un compromís ferm" per iniciar el camí cap a l'equiparació salarial amb els pressupostos del 2018. De fet, aquest és un acord al qual el PP ha arribat amb Ciutadans per tal d'aprovar els pressupostos. Per això, Zoido assegura que no només es poden permetre aquest increment de salari per la millora de la situació econòmica a Espanya sinó també pels "fets de l'últim any que han posat de manifest la injustícia de l'existència de diverses retribucions per feines similars".